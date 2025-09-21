A menos de 24 horas de haberse registrado la muerte de la niña Ariana Sofía Lozada Ruiz, de 11 años, víctima de una bala perdida durante un ataque sicarial en Baranoa, se conoció un nuevo hecho de violencia que involucra a otra menor de edad en el municipio del Atlántico.

De acuerdo con versiones preliminares, en el barrio Santa Helena una niña resultó herida por un disparo cuando, al parecer, personas ajenas manipulaban un arma de fuego que se accionó de manera accidental.

La menor fue trasladada en motocicleta hasta la clínica Reina Catalina, con el acompañamiento de las autoridades.

Las causas y móviles de este nuevo episodio están siendo investigados por las autoridades locales, que mantienen la atención sobre la comunidad, aún conmocionada por la reciente pérdida de Ariana.