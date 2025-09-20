Un sentido adiós dio este sábado 20 de septiembre la comunidad de Baranoa a la pequeña Ariana Sofía Lozada, asesinada el pasado jueves 18 de septiembre en la noche, cuando en medio de un acto sicarial una bala impactó en su cuerpo, dejándola gravemente herida.

Aunque la menor fue remitida de inmediato a un centro asistencial y luego a la clínica Reina Catalina, no sobrevivió.

Conmocionados e indignados están los habitantes de Baranoa, además de familiares y amigos de Ariana Sofía, quien lamentablemente se convirtió en una nueva víctima de la violencia.

Cortesía

A las 3:00 p.m., vecinos, familiares y allegados realizaron un recorrido con el féretro de la menor, que partió de la Iglesia Santa Ana rumbo al cementerio central del municipio, donde se llevó a cabo el sepelio.

Velatón para rechazar este crimen

Con pancartas, flores, globos blancos, la comunidad de Baranoa pidió justicia por el lamentable asesinato de la niña de 11 años de edad, Ariana Sofía Lozada Ruiz,

En la noche del viernes 19 de septiembre, los baranoeros, amigos, vecinos, allegados y familiares de la pequeña salieron a las calles del municipio para exigir justicia y que cese la violencia en el territorio.

La comunidad se reunió en el parque principal, donde la menor solía realizar deporte para hacer un pequeño acto de homenaje a Ariana Sofía y elevar la voz de rechazo e indignación.