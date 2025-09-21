Para avanzar en el plan de mejora del servicio de energía, este lunes 22 de septiembre, se ejecutarán obras en el barrio Villa Estadio, en el municipio de Juan de Acosta.

Los trabajos se realizarán a la altura de la carrera 1A, entre las calles 2 y 4, en donde se cambiará un poste y redes eléctricas, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Mientras tanto, en el barrio La Rosita de Puerto Colombia se adelantarán adecuaciones menores, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Adicionalmente, en Soledad se ejecutarán trabajos en los barrios Pasadena y Cruz de Mayo, de 2:00 de la tarde a 2:20 de la tarde, en la calle 12A con la carrera 7D; calle 12A con la carrera 7C y en la carrera 25A con la calle 18, entre las 2:50 de la tarde y las 3:00 de la tarde.

Por otra parte, se desarrollarán breves interrupciones en el Circuito Pumarejo: carrera 52 con la calle 17, en el barrio Primero de Mayo en Soledad, entre las 9:50 de la mañana y las 10:20 de la mañana.

Igualmente, en la carrera 7B con la calle 7ª1 en El Ferry, entre las 10:30 de la mañana y las 10:50 de la mañana; calle 8A con la carrera 7ª1, en el barrio Primero de Mayo, entre las 11:00 de la mañana y las 11:20 de la mañana; carrera 7 con la calle 7, en el barrio Primero de Mayo, entre las 11:30 de la mañana y las 11:50 de la mañana.

Finalmente, en la carrera 7B con la calle 5B, en el barrio El Ferry, entre las 12:00 del mediodía y las 12:20 del mediodía y en el sector de la calle 7ª1 con la carrera 5 en el barrio El Ferry, en el horario de 12:30 del mediodía a 12:40 del mediodía.

