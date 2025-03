El legado de Luke Perry, el icónico actor de Beverly Hills, 90210, sigue vivo a través del documental I Am Luke Perry, que explora su vida y carrera. Perry falleció en marzo de 2019 a los 52 años tras un derrame cerebral, dejando un impacto duradero en sus colegas y fanáticos. Este homenaje, dirigido por su amigo y compañero de serie, Jason Priestley, reúne testimonios de familiares, amigos y figuras de la industria del entretenimiento.

Uno de los testimonios más emotivos proviene de Leonardo DiCaprio, quien compartió pantalla con Perry en Once Upon a Time in Hollywood. En una reciente entrevista, DiCaprio recordó la profunda impresión que le causó conocer a Perry en el set de rodaje. “Me impresionó inmediatamente su amabilidad. Nací y crecí en Los Ángeles y trabajé en esta industria toda mi vida, lo que, en muchos sentidos, ha influido en la persona que soy. Fue una sensación inmediata de emoción ver a Luke Perry en el set. Fue increíble. Sentí una sensación abrumadora de estar deslumbrado”, expresó el ganador del Óscar.

DiCaprio, quien admiraba a Perry desde su juventud, destacó la calidez y generosidad del actor. “Recuerdo que era adolescente y él era la manifestación del nuevo [James] Dean en la televisión y todos estaban locos por él. Pero luego él y yo nos sentamos y hablamos sobre Los Ángeles, los años 90, su vida, hacia dónde había ido su carrera, hacia dónde había ido mi carrera, hacia dónde había ido su vida, hacia dónde había ido mi vida. Me impactó la bondad de su carácter. Era una persona increíblemente generosa”, recordó.

La muerte de Perry fue un duro golpe para sus compañeros. Jason Priestley recordó el momento en que se enteró de la hospitalización de Luke y la esperanza inicial de que se recuperaría. Sin embargo, el 4 de marzo de 2019, Perry falleció, dejando a muchos de sus amigos devastados.

“Crecí con él en [ Beverly Hills ] 90210 , admirándolo como literalmente el tipo más genial de la Tierra, y honestamente, cuando estaba en el set, estaba deslumbrado. Pudimos sentarnos y charlar. No podría haber sido un ser humano más maravilloso. Es una pérdida realmente trágica”, expresó DiCaprio.

El documental muestra imágenes de archivo donde Perry reflexiona sobre su vida, expresando su deseo de causar un impacto significativo en el mundo. Su mensaje resuena con quienes lo conocieron y continúan admirando su legado.