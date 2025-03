La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025 ha dado de qué hablar con las confrontaciones que han tenido los participantes.

Uno de esos fue el que pasó el pasado domingo 9 de marzo en la noche de eliminación cuando en el momento de decidir quién iba a salir de la competencia, los colombianos decidieron que era el actor ‘Coco’ y no Mauricio Figueroa.

Y es que a don Mauricio le tocó seguir “secuestrado”, pues él con sus achaques de salud pidió a Melissa Gate que lo apoyara para que los usuarios no votaran por él y así poder irse.

Pero, en una última decisión de Melissa no hizo caso a lo que le pidió Don Mauricio y, por la pelea que tuvo anterior con ‘Coco’ hizo una estrategia para que saliera él y no Figueroa.

Los seguidores de Melissa diseñaron una estrategia para que el sexto eliminado del reality de convivencia fuera Gonzalo Escobar, el actor recordado por la serie juvenil ‘Oki Doki’.

“El plan es este. Primero me hacen el favor y sacan a don Mauricio para que deje de quejarse y se vaya a descansar, luego sigue Coco, y después La Abuela, esa señora ya me tiene cansada con su grosería”, fue lo que planeó desde un principio la creadora de contenido.

Pero cambió de opinión cuando según ella se dio cuenta que ‘Coco’ era doble cara. Cuando pasó lo de la gala de eliminación Melissa y Mauricio se enfrentaron en el cuarto.

“Don Mauricio, la única manera que usted se vaya en paz de acá es que se muera y eso no va a pasar. Así que en paz no se va a ir”, señaló Melissa.

Pero, Mauricio le contestó: “Cállese, no estoy hablando con usted, doble cara”. Gate no se quedó callada y volvió a decirle unas palabras.

“La patada se recibe depende del burro que venga. Pero a usted, todo lo que he dicho de usted, se lo he dicho en la cara. Siempre he hablado mal de usted en su cara. Todo lo feo que yo le he dicho se lo he dicho a usted. Antes de que empecemos algún pleito se lo hago saber, y soporten porque así soy”, indicó.

¿Por qué don Mauricio no se va de La casa de los famosos?

Los cibernautas inundaron las redes sociales con comentarios de la eliminación de ‘Coco’ y no de Mauricio que está mal de salud.

Algunos indicaron que porqué no solo abandona la competencia, pero si el actor se va sin ser eliminado deberá pagar una multa millonaria que no posee.