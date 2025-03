El joven cantante de música vallenata Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantautor Martín Elías Díaz y nieto de Diomedes Díaz, salió a aclarar en sus redes sociales cuál es su orientación sexual, luego de que surgieran especulaciones por un intercambio de mensajes con el exparticipante del reality ‘Desafío XX’ Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como Campanita.

Lea también: Grabación de cuando hallan cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa “es inquietante”

En una publicación de Martín Elías Jr. en la red social Instagram no pasó desapercibido un comentario de Campanita, quien lo elogió con la expresión “Ajooo” acompañada de emojis de corazón y fuego.

Martín Elías Jr. obtuvo la mejor calificación en la categoría vallenato.

El cantante, de 17 años, respondió al comentario en tono jocoso: “Compadre jajaja la vaina se puso seria, cuidado. Ahora sí me preocupé”. Campanita le contestó: “Hahaha, ningún, ningún, voy es con toda”.

Las opiniones de los internautas sobre este intercambio de mensajes no se hicieron esperar, algunos sugiriendo que se trató de un coqueteo entre Martín Elías Jr. y Camapanita.

Lea además: Letonia, el país europeo donde las mujeres les preocupa quedarse solteras porque hay muchos más hombres

Ante las especulaciones, el joven artista publicó unas ‘historias’ en Instagram en las que aclaró: “No, no soy gay. Soy heterosexual, estoy feliz con mi novia. Pero no hombre, esas son vainas que hace la prensa, hay que tomarlo de la mejor manera (...) Este es Martín, el que ven ustedes”, dijo.

Ya en una entrevista con la emisora ‘Los 40 Colombia’ Martín Elías Jr. había tocado el tema de los rumores sobre su orientación sexual, tomando el tema con humor.

Lea aquí: “Los que me enseñaron realmente lo que es amar”: Shakira le dedica ‘Antología’ a sus hijos en Argentina

“Cuando me inventaron que era gay. Yo tengo un amigo que está allá atrás, El Cachas, él es atolondradito, tiene su personalidad... Entonces estábamos en el carro con mi mamá y le dije ‘mami, El Cachas está lindo en una historia, ¿será que me caso con él?’, así mamando gallo, ajá como es uno, y mi mamá dijo ‘no, búscate uno con mejores gustos’ y no sé qué vainas. Subí eso y a los 10 minutos: Noticia: Martín Elías es gay”, contó.

“Un apoyo a todos los gays, uno los apoya porque en la Biblia dice que uno tiene que querer a todo el mundo, yo quiero a todo el mundo, cada quien es libre de hacer lo que quiera, Dios los bendiga a ellos, lo que hacen. No más no me siento identificado con eso tal vez, pero la vaina es que ajá, eso se presta para malinterpretaciones”, agregó.