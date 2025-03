La cantante Greeicy Rendón hizo su primera gira por México, en donde tuvo la oportunidad de ofrecer tres conciertos, que terminaron el pasado domingo 2 de marzo.

En México la caleña estuvo acompañada de Mike Bahía, y su amiga Lina Tejeiro. Sin embargo, a pesar de su éxito, Rendón aprovechó la oportunidad para grabar un video y describir cómo se sentía realmente.

En un video que grabó para su cuenta en TikTok la intérprete de ‘Amantes’ se refirió a las emociones que viene sintiendo luego de cumplir su gira pero no haber estado con su pequeño hijo Kai.

La artista de 32 años señaló que se sentía plena porque estaba cumpliendo su sueño y haciendo lo que más le gusta, que fue la gira por Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

No obstante, en el día que llegó a su hogar para estar con su hijo, tenía que hacer varias diligencias. “Buenos días, esta es mi cara después de muchos días de satisfacción profesional, de unos encuentros hermosos, de unos trasnochos completamente valiosos y que valieron la pena. Pero estoy agotadísima y haciendo maleta porque tengo que volver a viajar sintiendo culpabilidad maternal”.

Greeicy sostuvo que tuvo que cancelar todo, pues se sentía culpable de no haber compartido con su hijo lo suficiente.

“La semana pasada hizo popó por primera vez en la bacinilla y puede que suene chistoso, pero yo hubiera querido estar ahí. Me enteré, pero no es lo mismo, y me la paso en un constante vaivén de emociones”, añadió entre lágrimas en sus ojos.

Rendón describió que quería contar este tipo de sentimientos para que se sintieran identificadas las madres.

“Comparto esto porque, aunque es algo muy personal, también es una realidad maternal y común. Las mamás lo saben. Es una dualidad en la que, en mi caso, me siento feliz haciendo lo que amo, y contar con una red de apoyo para seguir alcanzando mis metas personales me llena de alegría, pero al mismo tiempo... estoy perdiéndome la oportunidad de verlo descubrir el mundo”, finalizó.