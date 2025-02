La presentadora Carla Giraldo reveló cuáles han sido los días más triste de su vida durante una entrevista en el programa Impresentables, de la emisora Los 40.

La antioqueña describió el momento en que tuvo un impase con la presentadora Cristina Hurtado durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, que era conducida por ambas.

“Fuimos un caos total la primera semana en todo sentido, lastimosamente: producción, presentación, en todo. Y aunque fue de mucho aprendizaje, yo no hacía sino preguntarme en esos días por qué había aceptado esto”, contó.

Giraldo destacó que uno de los momentos más difícil fue el episodio de la frase “hizo la tarea”, que ocurrió en plena transmisión en vivo del programa.

“Normalmente, a Cristina le gustaba recibir y despedir el programa, así como recibir después de las desconexiones y hacer todo. Y está bien. Pero ese día, después de terminar de hablar con los famosos, ella se quedó callada, entonces yo le dije: ‘Sorpresas nos dan los famosos todos los días’, esperando a que continuara. Ahí fue cuando le pregunté con qué íbamos y me respondió: ‘Dígalo usted, que usted hizo la tarea’”, se refirió.

Entonces, después de ese momento Giraldo comentó que fue un momento muy incómodo y tenso. “Cuando ella dice eso, yo miro a la cámara, como diciendo: me salvan y me cuentan con qué vamos, o aquí me toca decir que no tengo idea. Ahí me gritan que ‘beneficios’, entonces yo: ‘Sí, beneficios. Chao, Colombia. ¡Nos vemos mañana!’. Y ahí salí y me fui a llorar”.

“Día triste: el día que me fui de mi casa siendo chiquita, el día que perdí a mi mamá, el día de ‘hizo la tarea’, ese fue un día triste”, lamentó la también actriz.

Igualmente, la artista recalcó que aunque tuvo diferencias con Hurtado, aprendió mucho de ella. “Si algo tengo que decir de ella es que es muy disciplinada, hermosa y que hace muy bien su trabajo. A ella la puedes parar dos horas a hablar en vivo y en directo, y te lo hace sin problema alguno”.

“A mí me gusta hablarlo sola, conmigo misma. Siempre me miro yo primero antes de ir allá a desahogarme con los demás”, aseveró.