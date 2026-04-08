El pasado 7 de abril de 2026 desde las 10:00 a. m. las fans ARMY iniciaron a “sufrir” con la compra de boletas para la gira mundial de BTS, llamada el Arirang World Tour.

Karol G posó en Playboy y confesó cómo vivió su ruptura con Feid: “La vida me tiró al suelo”

El merenguero dominicano Wilfrido Vargas lanza un tema en homenaje póstumo a Rubby Pérez

David Beckham comparte su rutina en redes sociales para mantenerse atlético a sus 50 años

Pero en pocas horas se agotaron, pues era cerca del 90% del aforo disponible, equivalente a más de 40.000 entradas por fecha.

Y es que tras su pausa por el servicio militar, la agrupación surcoreana anunció esta gira que ya es considerada la más ambiciosa de su carrera.

Con más de 80 conciertos programados en distintos continentes, el tour marca el reencuentro del grupo con millones de fans, especialmente en América Latina, donde visitarán por primera vez países como Colombia, Perú y Argentina.

En el caso colombiano, los conciertos se realizarán en el Estadio El Campín los días 2 y 3 de octubre de 2026, fechas que generan gran expectativa tras un ajuste en el calendario oficial.

Boletas en preventa de BTS en Colombia se agotaron en tiempo récord

Miles de fanáticos se conectaron simultáneamente a la fila virtual, provocando que en tan solo tres horas se vendiera la gran mayoría de las entradas disponibles en preventa.

Quienes no lograron asegurar su lugar deberán esperar la venta general, que corresponde al 10% restante del aforo.

Este es el precio de las boletas de los BTS en Colombia

Los costos para asistir a los conciertos varían dependiendo de la ubicación y la experiencia ofrecida. Van desde aproximadamente $300.000 COP en localidades básicas, hasta cerca de $2.9 millones COP en paquetes VIP con beneficios exclusivos

Así como pasó en Colombia también ha pasado en otros países donde se va a presentar la banda coreana.

Por ejemplo, en Seúl, Corea del Sur, el concierto de regreso se agotó casi de inmediato, y en ciudades de Europa, América del Norte y Asia, las entradas desaparecieron en minutos.

Esta es la fecha de la venta de boletas generales para BTS en Colombia

Si usted forma parte de ese 10% de taquilla general el 10 de abril deberá estar muy atento a las 10 de la mañana, para poder lograr ver a su banda favorita en concierto.