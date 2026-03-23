La plataforma Netflix ya tiene disponible la cuarta y última temporada de ‘La primera vez’, una de las producciones más destacadas del contenido latinoamericano reciente.
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Desde el 18 de marzo, los seguidores están viendo el desenlace de esta historia ambientada en la Colombia de finales de los años 70 y ahora también en los inicios de los 80, etapa clave para el desarrollo de sus personajes.
A lo largo de sus temporadas, la serie ha seguido el crecimiento de Camilo Granados y su relación con Eva Samper, en medio de un contexto social complejo que marcó sus decisiones.
La tercera entrega dejó varios momentos determinantes como cambios familiares, relaciones que se consolidaron y otras que tomaron rumbos inesperados. Todo esto sirvió como antesala para un cierre cargado de emociones y conflictos.
Alerta para spoiler. En esta última temporada, la trama avanza hacia una etapa más madura, donde los protagonistas enfrentan situaciones que pondrán a prueba sus vínculos.
Uno de los puntos clave será la publicación del libro de Camilo, un hecho que expone aspectos íntimos del grupo y genera tensiones que podrían cambiarlo todo.
También el romance entre Camilo y Eva seguirá siendo central, pero ya no desde la inocencia inicial, sino desde una perspectiva más compleja, marcada por decisiones difíciles y un entorno inestable.
El elenco regresó para el gran final, encabezado por Francisca Estévez y Emmanuel Restrepo, junto a Julián Cerati, Verónica Orozco y Santiago Alarcón. Para los fans el desenlace promete responder las incógnitas que quedaron abiertas y ofrecer una conclusión a la historia de la llamada “tribu del 364”.
Asimismo, le dan a los amantes de la lectura un buen número de libros para explorar como: El nombre de la rosa - Umberto Eco, El nombre de la rosa - Umberto Eco, Vainas y otros poemas - María Mercedes Carranza, La señorita Julie - August Strindberg y La señorita Julie - August Strindberg.