La plataforma Netflix ya tiene disponible la cuarta y última temporada de ‘La primera vez’, una de las producciones más destacadas del contenido latinoamericano reciente.

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Desde el 18 de marzo, los seguidores están viendo el desenlace de esta historia ambientada en la Colombia de finales de los años 70 y ahora también en los inicios de los 80, etapa clave para el desarrollo de sus personajes.

Pablo Arellano / Netflix/Cortesía Netflix La Primera Vez S4. (L to R) Santiago Alarcón as Jose Del Carmen Granados, Veronica Orozco as Ana, in La Primera Vez S4. Cr. Pablo Arellano / Netflix ©️2026

A lo largo de sus temporadas, la serie ha seguido el crecimiento de Camilo Granados y su relación con Eva Samper, en medio de un contexto social complejo que marcó sus decisiones.

#Estrenos: Llega el tráiler de la cuarta y última temporada de La Primera Vez 🥹



Estrenó este 18 de marzo en @NetflixLAT 📺 pic.twitter.com/MNGTddOZCd — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 18, 2026

La tercera entrega dejó varios momentos determinantes como cambios familiares, relaciones que se consolidaron y otras que tomaron rumbos inesperados. Todo esto sirvió como antesala para un cierre cargado de emociones y conflictos.

Alerta para spoiler. En esta última temporada, la trama avanza hacia una etapa más madura, donde los protagonistas enfrentan situaciones que pondrán a prueba sus vínculos.

Francisca Estévez y Emmanuel Restrepo, protagonistas de La Primera Vez, contaron a qué se dedicaban antes de la fama, y revelaron qué un reconocido futbolista está atento a la serie, que estrena su cuarta y última temporada el próximo 18 de marzo. pic.twitter.com/12z3Madk7C — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 15, 2026

Uno de los puntos clave será la publicación del libro de Camilo, un hecho que expone aspectos íntimos del grupo y genera tensiones que podrían cambiarlo todo.

También el romance entre Camilo y Eva seguirá siendo central, pero ya no desde la inocencia inicial, sino desde una perspectiva más compleja, marcada por decisiones difíciles y un entorno inestable.

El elenco regresó para el gran final, encabezado por Francisca Estévez y Emmanuel Restrepo, junto a Julián Cerati, Verónica Orozco y Santiago Alarcón. Para los fans el desenlace promete responder las incógnitas que quedaron abiertas y ofrecer una conclusión a la historia de la llamada “tribu del 364”.

Asimismo, le dan a los amantes de la lectura un buen número de libros para explorar como: El nombre de la rosa - Umberto Eco, El nombre de la rosa - Umberto Eco, Vainas y otros poemas - María Mercedes Carranza, La señorita Julie - August Strindberg y La señorita Julie - August Strindberg.