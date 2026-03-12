La inesperada muerte de Yeimy Montoya en la tercera temporada de La reina del flow generó un fuerte impacto entre los seguidores de la serie y también entre los propios actores del elenco.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Carlos Torres, quien interpretó a Charly Flow. A través de sus redes sociales, el actor expresó que la despedida del personaje sigue causando tristeza entre quienes participaron en la producción.

En su publicación, el actor reconoció que el desenlace de la protagonista, interpretada por Carolina Ramírez, dejó una sensación de vacío tanto en el elenco como en los seguidores.

“Gente, nos dolió y sigue doliendo. Soy el más fan de La Reina del Flow y de Charleimy. El más, incluso de todo el elenco, y lo digo así porque ellos lo saben”, escribió.

El mensaje rápidamente se viralizó entre los fanáticos de la serie, que durante años siguieron la historia del personaje.

“Mi Caro Ramírez y Yeimy, para ustedes no me alcanzan las palabras y no puedo decir todo lo que quisiera por aquí, pero aprovecho para decirles GRACIAS por cada momento vivido delante y detrás de cámara”, dijo.

Uno de los aspectos más recordados por el público fue la relación entre Charly Flow y Yeimy Montoya, conocida entre los fans como “Charleimy”. La química entre los personajes se convirtió en uno de los elementos más comentados de la serie.

El final del personaje también provocó un intenso debate en redes sociales. Muchos seguidores manifestaron su inconformidad con el desenlace de la protagonista, que durante la tercera temporada enfrentó graves problemas de salud.

En la trama, Yeimy Montoya lucha contra enfermedades como el Chagas disease y el Lupus, lo que termina deteriorando su estado hasta su muerte en el episodio 41.

Este giro narrativo sorprendió a la audiencia y generó miles de comentarios en plataformas digitales, donde frases como “Sin Yeimy no hay flow” se volvieron tendencia entre los seguidores de la serie.

Por su parte, Carolina Ramírez también se despidió en su Instagram con un emotivo mensaje.