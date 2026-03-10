El reconocido ‘streamer’ español Ibai Llanos dio a conocer todos los detalles de la esperada La Velada del Año VI, uno de los espectáculos más populares de las redes sociales.

El evento volverá a reunir a creadores de contenido y figuras públicas en combates de boxeo amateur que se transmitirán en vivo a través de plataformas digitales.

Según anunció el propio Ibai, la sexta edición se realizará el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en la ciudad de Sevilla. Por segundo año consecutivo, el recinto será el escenario de esta velada que se ha convertido en un fenómeno global del entretenimiento en línea.

La Velada del Año VI.



Sábado 25 de julio.



Estadio La Cartuja, Sevilla. pic.twitter.com/sYnNKFugDH — Ibai (@IbaiLlanos) March 9, 2026

El evento será transmitido en directo por plataformas como YouTube, Twitch y TikTok.

Ibai adelantó que esta será la edición con mayor número de enfrentamientos en la historia del evento, con 10 combates confirmados. Además, una de las novedades es que no todos los participantes son creadores de contenido, algo que marca una diferencia frente a ediciones anteriores.

El primer enfrentamiento anunciado sorprendió al público, ya que será entre dos periodistas deportivos: Edu Aguirre y Gastón Edul.

Edu Aguirre vs Gastón Edul en La Velada del Año 6. pic.twitter.com/ryP8fw1ARM — (fan) Mario (@Mario___RM) March 9, 2026

El segundo combate enfrentará a la creadora española Fabiana Sevillano contra la influencer colombiana La Parce.

Luego llegará el turno del duelo entre las creadoras de contenido Clersss y Natalia MX.

Uno de los combates más comentados enfrentará a dos artistas del mundo musical: Lit Killah contra Kidd Keo.

También se anunció el enfrentamiento entre Alondrissa y Angie Velasco.

Otro de los combates destacados será el regreso del influencer español Viruzz, quien enfrentará a Gero Arias. Con esta pelea, Viruzz alcanzará su quinta participación, manteniendo el récord de combates dentro del evento.

Entre los enfrentamientos más esperados se encuentran los denominados “main event”, es decir, los combates principales de la jornada.

Uno de ellos será protagonizado por las influencers Roro y Samy Rivers, ambas participantes en ediciones anteriores.

Además, las creadoras españolas Marta Díaz y Tatiana Kaer también se enfrentarán en otro de los combates femeninos de la noche.

El cara a cara entre Marta Díaz 🇪🇸 y Tatiana Kaer 🇪🇸 en la Presentación de la Velada del año 6 🥊 (octavo combate) #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/GoPKEcqokt — SoyCrazi (@SoyCrazi) March 9, 2026

El segundo “main event” reunirá a dos figuras muy conocidas del mundo digital: Fernanfloo y Yo Soy Plex, este último recordado por haber ganado en la cuarta edición del evento.

Finalmente, el cierre de la cartelera lo protagonizarán los populares streamers IlloJuan y TheGrefg.