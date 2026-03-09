El pasado domingo 8 de marzo en Colombia se celebraron las elecciones legislativas. En esta oportunidad los ciudadanos podían ejercer su derecho al voto y elegir a los nuevos miembros del Senado y Cámara de Representantes.

En esta oportunidad, en la contienda – además de los políticos tradicionales – se sumaron varios generadores de contenido que le apostaron a una curul en el Congreso; sin embargo, muchos se ‘quemaron’ en su intento por convertirse en parlamentarios.

A aspirantes como Edwin Javier Brito García, popularmente conocido como ‘Pechy Players’, no le alcanzaron los 24.713 votos que obtuvo para alzase como ganador de la jornada. Aunque cuenta con más de 1.1 millones de seguidores en todas sus redes sociales, esto no se tradujo en votaciones y terminó perdiendo pese a contar con el apoyo de un partido político como el Conservador.

La misma suerte corrió Andrés Felipe Camargo González, más conocido como Saruma, aunque superó a Brito García en su aspiración a la Cámara por Atlántico acaparando 44.075 votos no le alcanzaron para ser la cuarta curul de Cambio Radical.

Otros ‘quemados’ fueron ‘Miss Bala’, la exseñorita Antioquia Laura Gallego Solís, que se hizo notar en el país por sus declaraciones abiertamente anti izquierdistas y por su postura conservadora.

A la lista se suman Rawdy Reales Rois (‘Dr. Rawdy’) y Charles Fugueroa (Profe Charles), ambos por Ahora Colombia, Alejo Vergel y ‘Beto’ Coral (Frente Amplio); Óscar Ramos, conocido popularmente como El Ñato Óscar (partido de la U); Javier Fernández Franco y Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz.

La Liendra celebró que los generadores de contenido no llegaran al Congreso

Tras los resultados obtenidos por los ‘influencers’, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, no guardó silencio y celebró públicamente el hecho que sus colegas no obtuvieran los votos necesarios para llegar al Congreso.

“Todos los influencers que se lanzaron este año a la política, todos tuvieron muy poquitos votos y no les dio. Y eso me parece muy bien”, dijo a través de un video publicado desde su cuenta de Instagram.

“Aunque sean colegas míos, hasta amigos. Parce, si quiere déjeme de hablar por hacer esta historia, pero nea, uno no puede querer pasar de ser influencer y hacer videos de risa a querer ser parte de la política de Colombia simplemente porque te piden foto o eres famoso”, afirmó.

Gómez manifestó que los resultados arrojados por la Registraduría son “un resultado que me hace sentir orgulloso de mi país”.

Además, aseguró que la política “no es una moda, no es un juego y además, no, como que se levantaron un día y quisieron ya ser políticos y eso no es así”.