El pasado viernes 30 de enero murió Catherine O’Hara, actriz canadiense reconocida por su talento en la comedia y por haber construido una carrera sólida durante más de cuatro décadas.

La artista que falleció en Los Ángeles, luego de presentar un deterioro repentino en su estado de salud. Pese a que fue atendida en un centro especializado, los esfuerzos médicos no lograron estabilizarla. Por ahora, no se ha informado una causa oficial.

¿De qué sufría Catherine O’Hara?

Diversos medios internacionales señalaron que O’Hara convivía desde su nacimiento con una particularidad médica conocida como situs inversus, una alteración anatómica en la que algunos órganos se encuentran ubicados en posiciones invertidas.

Aunque esta condición no suele representar un riesgo directo, sí puede complicar evaluaciones clínicas y retrasar diagnósticos. Hasta el momento, especialistas descartan que haya sido un factor determinante en su fallecimiento.

John Candy and Catherine O'Hara both made the world a better place. pic.twitter.com/0gFSRq3dDM — Craig Baird - Canadian History Ehx (@CraigBaird) January 30, 2026

Reportes preliminares indican que, antes de ser hospitalizada, la actriz habría presentado dificultades respiratorias, lo que motivó su traslado de emergencia.

Asimismo, Catherine O’Hara nació en Toronto en 1954 y comenzó su carrera artística en producciones televisivas de comedia en los años setenta. Su participación en SCTV Network le permitió proyectarse como una de las actrices más prometedoras de su generación.

From SCTV to Home Alone to her unforgettable role as Moira Rose on Schitt’s Creek, Catherine O’Hara was a beloved Canadian icon with a rare gift for comedy and heart. She made people laugh across generations and helped bring Canadian storytelling to the world in a way only she… pic.twitter.com/tO72Xy3yqp — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2026

Con el paso del tiempo, logró abrirse camino en el cine, participando en producciones que se convirtieron en clásicos. Su estilo natural, expresivo y carismático la llevó a ganarse el cariño del público en diferentes países.