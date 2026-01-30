Pepsi volvió a encender la competencia con Coca-Cola tras presentar un llamativo comercial para el Super Bowl, en el que promueve su bebida Pepsi Zero Sugar a través de una versión renovada del famoso “Desafío Pepsi”.

La campaña utiliza como protagonista a un oso polar, una figura tradicionalmente asociada con su principal competidor, sin mencionarlo directamente.

Captura de pantalla Polémica de publicidad de Pepsi

Lo que da a entender esta estrategia es que busca reforzar la idea de que el sabor sigue siendo el principal argumento de la marca, especialmente en el segmento de bebidas sin azúcar, uno de los pocos que continúa creciendo dentro del mercado de refrescos.

El comercial, titulado The Choice, muestra a un oso polar participando en una prueba de sabor a ciegas entre Pepsi Zero Sugar y otra bebida similar. Tras elegir la opción de Pepsi, el personaje atraviesa un proceso de “conflicto emocional” que lo lleva incluso a terapia, antes de aceptar su preferencia.

La producción estuvo a cargo del reconocido director Taika Waititi, quien también interpreta al terapeuta dentro de la historia. Y es que durante décadas, los osos polares han sido uno de los íconos más representativos de Coca-Cola.

Sin embargo, desde la compañía aseguran que el objetivo no es promover una confrontación directa, sino destacar la experiencia del consumidor y la importancia del sabor en la elección final.

Captura de pantalla Publicidad de Pepsi contra Coca-Cola

Según datos internos, más de un millón de personas participaron en las pruebas durante el último año en más de 30 mercados, y la mayoría prefirió Pepsi Zero Sugar frente a sus competidores.