La espera terminó. La temporada 3 de “Record of Ragnarok” ya está disponible en Netflix desde el pasado miércoles 10 de diciembre.

Robe Iniesta murió a los 63 años: así fue la vida del creador de ‘Extremoduro’

Madre de Yeferson Cossio sufrió grave accidente de tránsito en Antioquia

Esta serie continúa con las intensas batallas entre la humanidad y los dioses en la arena del Valhalla. Los seguidores ahora pueden disfrutar de todos los episodios directamente en la plataforma.

¿Cómo ver la Temporada 3 de “Record of Ragnarok” en Netflix?

Ver la nueva temporada es muy sencillo. Solo necesita tener una suscripción activa. Netflix mantiene los derechos de transmisión del anime, por lo que solo está disponible en su catálogo.

Entrar a la aplicación o página web. Puede usar su televisor, celular, tableta, consola o navegador. Buscar la serie. Escriba Record of Ragnarok o Shuumatsu no Valkyrie en la barra de búsqueda.

really cool animation sequence in this recent season of Record of Ragnarok pic.twitter.com/Nfmgz7tpRQ — d0nut2x (@d0nut2x) December 10, 2025

Y elija la temporada 3. Reproduzca los nuevos episodios. Todos están disponibles desde su fecha de estreno para maratonearlos.

¿Qué nuevas peleas verá en esta temporada de “Record of Ragnarok”?

La tercera temporada llegó cargada de combates decisivos dentro del torneo por la supervivencia humana. Entre los duelos más esperados se encuentran: Qin Shi Huang vs. Hades, una batalla cargada de estrategia y poder.

IT'S HERE. RECORD OF RAGNAROK III.



NOW PLAYING. ONLY ON NETFLIX. pic.twitter.com/iwLknAgU7m — Netflix Anime (@NetflixAnime) December 10, 2025

Nikola Tesla vs. Belcebú, ciencia e innovación contra una fuerza temible; Rey Leónidas vs. Apolo, un enfrentamiento épico entre liderazgo humano y divinidad.