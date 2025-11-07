El pasado 4 de noviembre, el humorista colombiano Alejandro Leiva, conocido como Piter Albeiro, inició una polémica luego que mediante su red social X, hiciera un comentario político.

El boyacense publicó: “¿Qué tendría de malo destripar a la izquierda y que no exista más?”. Este comentario generó cientos de críticas por parte de los cibernautas.

Uno de ellos fue Carlos Carillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que mencionó que como figura pública no debería estar incitando a la violencia.

“Estas declaraciones no pueden ser legales en una democracia; incitan a la violencia en un país como Colombia”, señaló.

Igualmente, el humorista contestó: “acepta los errores sin problema”, pero aumentó el descontento en redes sociales y siguieron los señalamientos.

Al ver esta situación, Piter volvió a publicar otro mensaje en un video ofreciendo disculpas y aceptando que fue un error hablar de política.

“Mil disculpas, cometí un grave error. Nada justifica escribir insultos o hacer preguntas que puedan dejar a la imaginación violencia o cosas que no son en realidad. Lo siento, sobre todo por tanta gente que me quiere y pude decepcionar”, dijo.

Reconoció que sus palabras sí estuvieron fuera de lugar. “Va a haber un mierdero, es mi mierdero, este mierdero es mío. Hoy este mierdero es mío y solo mío. Vengo a poner la cara. Es duro tener que tragarse el ego y los insultos”.

Minutos después decidió borrar el mensaje porque consideró que fue malinterpretado. “Soy un artista que se debe a su público y un empresario que se debe a sus clientes. Voy a dejar de lado los temas políticos y enfocarme en trabajar. De nuevo, mil disculpas”.