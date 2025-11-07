El recuerdo de Alejandra Villafañe, actriz y exreina de belleza colombiana, volvió a ser tendencia tras las recientes declaraciones de su novio, Raúl Ocampo, en una entrevista en el podcast de Juan Pablo Raba.

Ocampo, quien participa en MasterChef Celebrity, habló por primera vez con detalle sobre los últimos instantes de vida de la actriz, fallecida el 21 de octubre de 2023 a los 34 años.

Villafañe, recordada por sus papeles en La nieta elegida, Enfermeras, Siempre Bruja y Manes, había compartido con sus seguidores su batalla contra el cáncer de seno y de ovario. Durante su tratamiento, Raúl fue su principal apoyo, acompañándola en cada etapa de su proceso.

En el podcast, Ocampo recordó con gran emoción la mañana en que Alejandra perdió la vida. “Cuando llegué a casa, Ale estaba en la sala junto a la enfermera y su mamá. Luego fui a bañarme y mi mamá me llamó. Me dijo: ‘Son las 11:11, pide un deseo’. Cerré los ojos y escuché que alguien decía ‘Ale’. Corrí y la encontré sin fuerzas, la enfermera ya intentaba tomarle el pulso”, contó el actor.

Entre lágrimas, relató cómo intentó reanimarla y cómo la sostuvo en sus brazos: “Sentí cómo su peso cambió. Me arrunché con ella y comencé a orar. Le dije que si ya veía la luz, siguiera su camino. Fue un momento de amor y aceptación”.

Raúl también mencionó que, aunque fue uno de los días más duros de su vida, sintió que Alejandra se marchó en paz.

Tía de Alejandra Villafañe desmiente a Raúl Ocampo

Pero, Alicia Villafañe Vidal, tía de la actriz, compartió un mensaje en sus redes sociales expresando su desacuerdo con la versión de Ocampo.

En una historia de Instagram, escribió: “Queremos que sepan que no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas. Ya déjala que descanse en paz… Nuestra niña se lo merece”.

La mujer también publicó un segundo mensaje en el que pareció referirse nuevamente al actor: “Si ves lo falso que se ha dicho, no te preocupes, que entre donde tú estás y donde yo estoy, no hay nada oculto. Un día se sabrá la verdad”.

Sus palabras generaron debate entre los usuarios de redes sociales, pues algunos consideran que la tía busca aclarar hechos, mientras que otros creen que Ocampo tiene derecho a recordar a Alejandra desde su propia vivencia.

Hasta el momento, Raúl Ocampo no ha respondido públicamente a los mensajes de la tía de la actriz.