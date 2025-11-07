La estrella latina del vallenato, Silvestre Dangond, presenta un lanzamiento audiovisual doble y cinematográfico: “El Mariachi” y “Torcida”, dos videos que dialogan entre sí y cuentan una misma historia en continuidad creativa junto al acordeonero Juancho de la Espriella.

El concepto propone un universo compartido donde una pieza conduce a la otra, con estética, humor, imaginación y mucho sabor vallenato.

En “El Mariachi”, la cámara nos sumerge en un único plano secuencia dentro de un estudio de filmación: un recorrido vivo por monitores, luces y pasillos de producción en el que Silvestre canta, coquetea con la protagonista (María Isabel Pinedo) y comparte escenas con Juancho mientras el set se transforma en un musical rítmico con coreografías y utilería que reaparecerán más adelante.

“Torcida” expande la narrativa en un patio mágico inspirado en una casa grande de Valledupar, construido en estudio para viajar del día a la noche: de la serenata y la “Felicidad”, al atardecer de la “Traición”, hasta la parranda de “Noche/Despedida”. El arco dramático incluye guiños directos al primer video —como el ramo de flores— y culmina con un elegante “FIN” en pantalla, cerrando el círculo entre ambos lanzamientos.

Grabado en Bogotá, bajo la dirección de Santiago Díaz- Vence para Mambo.

Ambos videos, “El Mariachi” y “Torcida”, están disponibles en el canal oficial de YouTube de Silvestre Dangond.

Un fin de semana de euforia en vivo

El fin de semana pasado (31 de octubre y 1 de noviembre de 2025), la estrella latina del vallenato Silvestre Dangond continuó la gira más exitosa del género, “El Último Baile”, junto a su aliado y acordeonero Juancho de la Espriella.

En Neiva tuvo como invitado especial a Jessi Uribe; y en Ibagué, Noel Schajris se unió para interpretar junto a Silvestre “El pasado es pasado”, antes de que cada artista regalara éxitos emblemáticos de su carrera. Dos noches que ratificaron el poder de convocatoria de la gira y la conexión inquebrantable del público con este proyecto histórico.