Apenas el calendario avisa que ha llegado noviembre, en Barranquilla de inmediato los amantes de la mixología, la música y las experiencias únicas, resaltan los días en los que se desarrollará una nueva edición de Expodrinks.

El evento que este año se cumplirá del 13 al 16 de noviembre, en el Centro de Eventos Puerta de Oro, destaca por la ampliación del espacio ferial, debido a que este año participarán 70 marcas, habrá nuevas zonas de degustación, catas guiadas con expertos internacionales y un enfoque más fuerte en el consumo responsable.

“Este evento se ha consolidado y cada año tenemos la oportunidad de crecer y evolucionar. En esta oportunidad tenemos más de 70 expositores, eso significa más de 70 expertos que nos van a estar recomendando nuevos licores, nuevas propuestas del sector de las bebidas porque la feria también es un espacio de aprendizaje”, dijo Sergio Rivera, gerente de marca de Supertiendas Olímpica.

Cortesía Los bartenders serán los protagonistas de este evento.

Este año el evento recibirá a todas las personas interesadas en descubrir mucho más que el simple hecho de servir una bebida y compartir con amigos. La feria reunirá a numerosos expositores de vinos, cervezas, coctelería y productos gourmet, creando un amplio espacio comercial con diversas propuestas que combinan música, licor y sabor de manera perfecta, junto con una variada oferta gastronómica.

“Barranquilla se volvió una ciudad de grandes eventos, más allá de seleccionar la actividad que empezamos acá en el Puerta de Oro que es nuestra casa. Creo que Barranquilla es el protagonista de este momento que estamos viviendo, donde cada vez más proyectamos la capacidad de la costa colombiana. La idea es atraer ese turismo a la ciudad, que ya desde un tiempo se ha venido trabajando con tantas apuestas”, anotó Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias.

Catas y talleres

El Bar Ferial 2, ubicado dentro del pabellón de Puerta de Oro, será el escenario donde los visitantes podrán vivir una experiencia más cómoda, cercana y personalizada, con actividades que cada día explorarán una bebida diferente, proveniente de distintas latitudes.

Al mejor estilo alemán, los asistentes disfrutarán de un encuentro cervecero con auténticas variedades europeas; mientras que desde México llegará un viaje ancestral para descubrir los secretos del agave. También habrá espacio para la cervecería artesanal local, para sumergirse en el universo del ron, y para adentrarse en el refinado mundo del whisky y el vino, símbolos de tradición y celebración.

La programación se desarrollará con aforo limitado a 50 personas por sesión. Los interesados podrán asegurar su cupo mediante un pre registro disponible en la página web oficial de Expodrinks (www.expodrinks.co), donde encontrarán el formulario correspondiente.

Sheyla Stefanell Expertos en mixología protagonizarán talleres.

Una buena nómina

Cada noche los asistentes serán testigos de una programación musical cuidadosamente curada y la presentación de artistas de lujo. Ana del Castillo, Sergio Vargas, Hamilton, Elder Dayán, Alex Bai, Hansel y Raúl, y la cuota local la integran La Charanga del Sur, Akanny, el sol de Quillami y Karen Lizz.

“Este año formaremos parte de Expodrinks y pasaremos una noche inolvidable”, indicó Hansel, uno de los vocalistas de este dúo que lleva más de 40 años de éxitos.

La venta de boletería ya está disponible en distintas categorías: desde entradas sencillas hasta palcos VIP para grupos. Las entradas se pueden adquirir a través de la página oficial del evento.