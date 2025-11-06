Netflix estrenó el pasado miércoles 5 de noviembre ‘Simplemente Alicia’, una producción colombiana que combina drama y comedia romántica para abordar los dilemas del amor, la fidelidad y las segundas oportunidades.

Está protagonizada por Verónica Orozco, Michel Brown y Sebastián Carvajal, y promete conquistar a los suscriptores.

La serie narra la vida de Alicia Fernández, una mujer que parece tener estabilidad, un matrimonio sólido y una vida profesional tranquila. Sin embargo, su mundo se complica cuando decide casarse en secreto con un exsacerdote, mientras continúa su relación con su esposo, un reconocido escritor.

Esta doble vida se convierte en el eje de una historia que reflexiona sobre el deseo, la culpa y las mentiras que las personas justifican en nombre del amor.

Definida por la crítica como una “dramedia romántica sobre la madurez emocional”, Simplemente Alicia retrata con humor y sensibilidad los conflictos internos de una mujer dividida entre la seguridad y la pasión.

La dirección está a cargo de Catalina Hernández y Rafael Martínez Moreno, con guion de Marta Betoldi y Esteban del Campo Bagu. La serie fue producida por Estudios RCN y cuenta con la producción ejecutiva de Juan Pablo Posada y Daniel Ucrós.

¿Dónde fue grabada ‘Simplemente Alicia’?

Su rodaje se realizó íntegramente en Bogotá, utilizando escenarios urbanos reales que reflejan los contrastes entre la rutina doméstica y la pasión secreta de la protagonista.

El elenco principal reúne a tres reconocidos talentos del cine y la televisión como lo son: Verónica Orozco interpreta a Alicia Fernández, una mujer en busca de equilibrio entre la razón y el deseo.

Netflix La serie colombiana 'Simplemente Alicia'

Michel Brown, en el papel de su esposo, y Sebastián Carvajal, como el exsacerdote. Con 19 episodios de 45 minutos, ‘Simplemente Alicia’ se perfila como una de las grandes apuestas de Netflix Latinoamérica.

Asimismo, en el elenco secundario están: Cony Camelo, Julián Román, Biassini Segura, Luna Baxter, Leo Deluglio, Ana María Medina, Daniela Tapia, Fernando Arévalo, Andrés Felipe Villada, Jacques Toukhmanian, Geraldine Zivic, Silvia de Dios y Andrés Toro.