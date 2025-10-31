La actriz Sydney Sweeney fue una de las grandes estrellas de la gala Variety Power of Women 2025, celebrada el pasado 29 de octubre en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles.

La protagonista de Euphoria y Immaculate no solo fue una de las homenajeadas de la velada, sino también una de las figuras más comentadas por su impresionante atuendo.

Sweeney llegó al evento luciendo un vestido transparente con incrustaciones de cristal, una creación del diseñador Christian Cowan en colaboración con Elias Matso, perteneciente a la colección Primavera-Verano 2026.

Instagram sydney_sweeney Sydney Sweeney en el Variety Power of Women

El propio Cowan compartió imágenes del diseño en su cuenta de Instagram, destacando el carácter innovador y vanguardista de la prenda.

La actriz, de 28 años, optó por no llevar corpiño y complementar su atuendo con un maquillaje natural, un nuevo corte bob y discretas joyas. Su look se volvió tendencia en redes sociales.

Sydney Sweeney shines at Variety’s 2025 Power of Women in Los Angeles pic.twitter.com/95BcZqOqLa — Digital Gal 🌸 (@DigitalGal_X) October 30, 2025

Durante su discurso, Sydney Sweeney aprovechó para reflexionar sobre su trayectoria en la industria del entretenimiento y los retos que enfrentan las mujeres para ser valoradas más allá de su apariencia física.

“En muchas ocasiones no me he sentido reconocida por mi talento, sino por cómo me veo. Pero sigo trabajando para cambiar esa percepción”, expresó ante los asistentes.

En la misma ceremonia también fueron homenajeadas Kate Hudson, Wanda Sykes, Nicole Scherzinger y Jamie Lee Curtis, quienes recibieron reconocimientos por su influencia y contribución al cine, la televisión y la filantropía.