Lo que parecía un control de tránsito rutinario en la ciudad de Salta, en Argentina, se convirtió en una historia que rápidamente recorrió las redes sociales. Durante la madrugada del pasado sábado, la Policía detuvo a un conductor para realizarle una prueba de alcoholemia, sin imaginar la escena que encontrarían al revisar su vehículo: en el baúl estaba escondida su novia.

El hecho ocurrió sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club Gimnasia y Tiro, cuando los agentes interceptaron un taxi que circulaba en sentido norte–sur. Al practicarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo, por lo que los oficiales decidieron inspeccionar el auto más a fondo.

“Es mi señora”: la pareja del conductor iba oculta en el baúl

La sorpresa fue total cuando los uniformados abrieron el baúl y encontraron a una joven de 18 años cubierta con una manta. Ante la incredulidad del personal de tránsito, el conductor explicó de inmediato: “Es mi señora”.

La mujer, visiblemente avergonzada, confirmó lo dicho por el hombre y añadió que se había escondido por decisión propia. “Estaba vigilando a mi pareja”, afirmó ante las autoridades.

El conductor, por su parte, reconoció que la situación era producto de los celos. “Ella piensa que voy a estar con otra mujer y quería saber qué hago en la noche”, comentó, mientras el personal grababa la escena que luego se viralizó en redes sociales.

El conductor fue sancionado por el hecho

El episodio no solo sorprendió por lo insólito, sino también por las infracciones que implicó. El taxista fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y por transportar ilegalmente a una persona, ya que su novia viajaba en un compartimento no autorizado.

Las autoridades labraron un acta de infracción y retuvieron el vehículo, de acuerdo con el reporte oficial dado a conocer por medios locales de comunicación.

El hecho fue ampliamente comentado por usuarios de redes sociales, que no tardaron en compartir memes y bromas sobre la peculiar forma de “fiscalización amorosa”.

En las grabaciones difundidas en redes se puede ver el momento exacto en que los agentes abren el baúl y encuentran a la mujer oculta bajo una manta. Al ser descubierta, ella admite que estaba “vigilando” a su pareja.

El clip acumuló miles de reproducciones en TikTok, X y otras plataformas, convirtiéndose en una de las historias más comentadas del fin de semana en Argentina.