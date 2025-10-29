Durante la última emisión de MasterChef Celebrity, la tensión entre participantes alcanzó un nuevo nivel, que se hizo viral en redes sociales.

Y es que todo comenzó cuando el jurado invitó a Violeta Bergonzi a abandonar temporalmente el balcón y asumir un rol de “jueza invitada” para asignar platos al resto de los competidores.

Entre sus asignaciones, se destacó un intercambio particularmente marcado con Carolina Sabino. Cuando llegó el turno de Sabino, Violeta no dudó en proponerle la panna cotta, el postre más sencillo del reto, provocando una reacción notable en la actriz.

RCN Televisión/RCN Televisión Carolina Sabino en el Top 8 de MasterChef Celebrity

“¿Quieres asignarme un postre, Violeta? Con mucho gusto”, replicó Carolina. “Se delicó”, dijo Violeta. “Uy, ese tonito no me gustó nada”, comentó el chef Nicolás de Zubiría.

Finalmente, tras insistir Violeta, Sabino recibió la posta cartagenera, un plato de mayor técnica y complejidad, acompañada de la frase: “Porque me encanta, que me grites así”.

A pesar de que el ambiente bajó después del intercambio, el momento sí dejó un sinsabor entre los participantes. Después de la tensión siguió la ronda de salvación y aún quedaban cinco participantes: Sabino con la posta cartagenera, Raúl Ocampo con pulpo a la brasa, Ricardo Vesga con costillas de cerdo, Alejandra Ávila con ramen y Pichingo con la panna cotta.

Por su parte, Pichingo brilló con su panna cotta, que los jueces calificaron de “99 % perfecta”, asegurando su paso al top 8. Alejandra Ávila preparó bien su ramen, aunque un exceso de sal la dejó sin la salvación.

Raúl Ocampo falló por cocción del pulpo, mientras Sabino y Vesga enfrentaron sus propios retos sin alcanzar el nivel requerido. Finalmente, se fue Ricardo Vesga.