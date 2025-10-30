“Japinha do CV’ o la “musa del crimen”, así era conocida la mujer, que también era influencer en redes sociales, que murió en los últimos días en medio del operativo histórico de la Policía de Río de Janeiro en contra de la estructura criminal conocida como Comando Vermelho.

Penélope, como era conocida en redes sociales, murió el pasado martes 28 de octubre en los complejos del Alemão y la Penha. De acuerdo al informe de la Policía, se trataba de una de las figuras visibles del Comando Vermelho.

La operación, que empleó a más de 2.500 agentes de distintas fuerzas policiales, tenía como objetivo desarticular a la estructura criminal. En el medio de los enfrentamientos, vestida con ropa camuflada y un chaleco antibalas, se identificó entre las personas muertas a la creadora contenido, lo que confirma la información de la Policía de que era parte crucial de la banda.

De acuerdo con O Globo, Penélope era la encargada de proteger rutas de fuga y defender puntos estratégicos de venta de drogas. En redes sociales como Instagram, la mujer tenía más de 50 mil seguidores. Solía compartir imágenes armada, consumiendo drogas y participando en tendencias virales.

Según relata CNN Brasil, Penélope abrió fuego contra los agentes durante la incursión policial. Un disparo de fusil la alcanzó en el rostro. Luego su cuerpo fue hallado cerca de uno de los accesos a la localidad donde se desarrolló el operativo.

Cortesía Imagen compartida por Penélope en redes sociales.

En redes sociales circulan imágenes del cadáver de la influencer con el uniforme camuflado y el chaleco.

El balance de fallecidos llega a 132, según cifras de la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos, aunque el Gobierno regional solo ha confirmado 119 hasta ahora.

Entre los fallecidos hay cuatro policías y el resto, según las autoridades, son sospechosos de integrar la banda armada que presentaron resistencia.

Con respecto a la estructura del Comando Vermelho, de acuerdo a O Globo y Terra, varios de los líderes permanecen prófugos, entre ellos Edgar Alves Andrade, alias Doca da Penha o Urso, identificado como el principal líder de la facción en el Complejo de la Penha y otras comunidades.