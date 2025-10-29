Soda Stereo vuelve a Colombia y pondrá a vibrar a todos los fanáticos al ritmo de sus clásicos como ‘De música ligera’, ‘En la ciudad de la furia’, ‘Persiana americana’ y ‘Cuando pase el temblor’.

Páramo anunció la llegada de la icónica banda de rock en español a la ciudad Bogotá, la cual presentará el próximo 29 de mayo de 2026 en el Movistar Arena. En esta oportunidad y gracias a la tecnología los asistentes podrán escuchar una vez más a Gustavo Cerati.

En el show llamado ‘Soda Stereo: Ecos’ los fanáticos podrán revivir los éxitos de la banda argentina que marcaron a toda una generación.

“Colombia es tiempo de vivir la fuerza icónica de @sodastereo este 29 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. Un show entre lo imaginario y lo real, Gustavo, Charly y Zeta compartiendo el escenario.”, se lee en la publicación realizada por Páramo en redes sociales.

La preventa de boletería está abierta para clientes AVAL e iniciará el 3 de noviembre a las 10:00 a.m., y la venta general abrirá el 5 de noviembre en www.tuboleta.com

Los precios de las boletas oscilan entre $129.000 y $429.000 pesos.