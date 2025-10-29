Con apenas 20 años y una determinación que combina disciplina, empatía y propósito, Isabella Ospina Carvajal se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su vida: representar a Colombia en el certamen Miss Teen Charm International 2025, que se celebra en Barranquilla hasta este 30 de octubre.

La joven, originaria de Pensilvania, Caldas, llega a la competencia respaldada por la organización Miss Teen Colombia, tras más de ocho meses de preparación intensa.

“Llevo más de un año y medio en los concursos de belleza, pero este es mi primer certamen internacional”, cuenta Isabella. “Me motivó ver que ser reina te da una voz, un amplificador. Todos los proyectos sociales que uno ya maneja pueden crecer desde ese lugar. Desde pequeña hago labor social con mi familia, y ahora puedo hacerlo a una escala mayor”.

Su trayectoria empezó en el modelaje, desfilando para marcas como Monastery, Diane&Geordi y diferentes firmas de calzado. Pero lo que comenzó como un ejercicio de pasarela pronto se transformó en una plataforma de impacto social.

Desde entonces, Isabella ha combinado su carrera universitaria —vive en Bogotá y estudia mientras se desplaza más de una hora diaria hasta su campus— con su rol como reina nacional. “En la mañana soy estudiante, y en la tarde soy reina”, resume entre risas.

Durante su reinado como Miss Teen Caldas, Ospina lideró una campaña solidaria que logró la donación y distribución de 5.000 medias escolares en municipios y veredas del departamento. “En muchas zonas rurales los niños no tienen acceso a prendas tan básicas como unas medias. También llevé medias para primera infancia a los centros del ICBF. Ese fue uno de los momentos más bonitos de todo este camino”, recuerda.

De cara al concurso internacional, su preparación ha sido integral. Toma clases de pasarela con Gerson Sarmiento y Leonardo Ballesteros, y de oratoria con Natalia Henao, además de seguir rutinas de ejercicio, cuidado de la piel y sesiones de entrenamiento escénico. “Estoy agradecida con los profesionales que me están guiando; cada uno me ha aportado algo distinto para representar bien al país”, asegura.

JHONY OLIVARES/EL HERALDO

Pero más allá de los vestidos y las coronas, Isabella tiene claro que su reinado debe tener propósito. Actualmente trabaja con la Fundación ProSue, ubicada en Altos de Cazucá, una de las zonas más vulnerables de Bogotá. “Estamos haciendo actividades artísticas para ayudar a los jóvenes a relajarse y abrir espacios de conversación sobre salud mental. Mi enfoque está ahí, en la salud mental de los jóvenes”, explica.

Su objetivo es que este proyecto crezca más allá de las fronteras. “Estoy hablando con estudiantes de psicología para crear encuentros entre jóvenes donde podamos hablar del tema y apoyarnos entre nosotros. Si Dios me permite ganar la corona internacional, quiero replicar esa iniciativa en diferentes países”, dice con convicción.

El Miss Teen Charm International 2025 se realiza esta semana en el Hotel Crown de Barranquilla, con actividades turísticas, eventos públicos y la esperada gala final de coronación el 30 de octubre. En sus redes sociales, Isabella comparte los avances de su participación y cada paso de su preparación.

Con una sonrisa tranquila pero firme, la joven caldense resume lo que la impulsa: “Me siento muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Creo que vieron algo en mí que vale la pena resaltar, y quiero hacerlo con orgullo por mi país”.