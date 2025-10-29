La Freestyle Master Series (FMS) Colombia por primera vez se vivirá en Barranquilla, ciudad que ha abierto sus oídos a las rimas que surgen de la mente de los mejores improvisadores del país.
La Jornada 3 será un punto clave en el que los primeros clasificados intentarán tomar distancia y los rezagados lucharán por no quedar fuera de la pelea.
La cita será el domingo 16 de noviembre en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, a partir de las 19:30 horas.
Allí se escribirá un nuevo capítulo en la historia del freestyle colombiano, con un cartel de lujo integrado por: Gazir, Valles-T, Chang, Lil White, Puppy, Skill, Fat N, Larrix y el barranquillero Filósofo, a la espera de conocer quién o quiénes serán los Extra Players invitados de la jornada.
Las entradas ya están disponibles en fms.tv para vivir en directo una noche que promete ser decisiva. El freestyle colombiano sigue creciendo y consolidándose como uno de los movimientos más potentes y apasionados de la escena internacional.
¿Qué es la Freestyle Master Series?
FMS es la liga de batallas de freestyle, la cual se encarga de buscar a los verdaderos reyes de la improvisación de cada país. A través de rimas, flow, técnicas, puesta en escena, agresividad y un sinfín de cualidades, los MC’s buscan consagrarse como los referentes de una disciplina que crece a un ritmo imparable.
La primera edición se celebró en España (2017), cuyo éxito se replicó en Argentina (2018), México (2019), Chile (2019), Perú (2020), Colombia (2022), Caribe (2023), Brasil (2024) y la flamante incorporación de United Kingdom (2026).
Los 10 raperos más laureados de cada liga buscan, a través de la competición nacional, ser los campeones y clasificar a FMS Internacional, evento que corona al mejor MC del año y que, hasta ahora, solo lo han logrado Aczino (2019), Gazir (2021), Chuty (2022), Larrix (2023) y Aczino (2024).
Además de lo previamente mencionado, la pasada temporada contó con uno de los sueños que todo fan del freestyle ha tenido alguna vez: la Superliga. Bajo el nombre de FMS World Series, se celebró una gira de 10 leyendas que, más allá de lo estrictamente competitivo y que ya ha anunciado su vuelta para diciembre de 2025 con un nuevo line up histórico.