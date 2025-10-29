La Freestyle Master Series (FMS) Colombia por primera vez se vivirá en Barranquilla, ciudad que ha abierto sus oídos a las rimas que surgen de la mente de los mejores improvisadores del país.

La Jornada 3 será un punto clave en el que los primeros clasificados intentarán tomar distancia y los rezagados lucharán por no quedar fuera de la pelea.

La cita será el domingo 16 de noviembre en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, a partir de las 19:30 horas.

Allí se escribirá un nuevo capítulo en la historia del freestyle colombiano, con un cartel de lujo integrado por: Gazir, Valles-T, Chang, Lil White, Puppy, Skill, Fat N, Larrix y el barranquillero Filósofo, a la espera de conocer quién o quiénes serán los Extra Players invitados de la jornada.

Cortesía Improvisadores de la talla de Valles-T soltarán sus mejores rimas en la Arenosa.

Las entradas ya están disponibles en fms.tv para vivir en directo una noche que promete ser decisiva. El freestyle colombiano sigue creciendo y consolidándose como uno de los movimientos más potentes y apasionados de la escena internacional.

¿Qué es la Freestyle Master Series?

FMS es la liga de batallas de freestyle, la cual se encarga de buscar a los verdaderos reyes de la improvisación de cada país. A través de rimas, flow, técnicas, puesta en escena, agresividad y un sinfín de cualidades, los MC’s buscan consagrarse como los referentes de una disciplina que crece a un ritmo imparable.

La primera edición se celebró en España (2017), cuyo éxito se replicó en Argentina (2018), México (2019), Chile (2019), Perú (2020), Colombia (2022), Caribe (2023), Brasil (2024) y la flamante incorporación de United Kingdom (2026).

Los 10 raperos más laureados de cada liga buscan, a través de la competición nacional, ser los campeones y clasificar a FMS Internacional, evento que corona al mejor MC del año y que, hasta ahora, solo lo han logrado Aczino (2019), Gazir (2021), Chuty (2022), Larrix (2023) y Aczino (2024).

Además de lo previamente mencionado, la pasada temporada contó con uno de los sueños que todo fan del freestyle ha tenido alguna vez: la Superliga. Bajo el nombre de FMS World Series, se celebró una gira de 10 leyendas que, más allá de lo estrictamente competitivo y que ya ha anunciado su vuelta para diciembre de 2025 con un nuevo line up histórico.