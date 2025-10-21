Ed Sheeran vuelve a conquistar a sus fanáticos colombianos después de casi una década de ausencia.

El cantante británico anunció su presentación en Bogotá el próximo sábado 16 de mayo de 2026, como parte de su esperada gira mundial “Loop Tour”.

El evento, organizado por Páramo Presenta, se llevará a cabo en el Vive Claro y promete reunir a miles de seguidores que han seguido su trayectoria desde sus inicios.

Y es que el artista es reconocido por su capacidad para mezclar el pop, el folk y el R&B, Sheeran ha construido una carrera sólida con temas icónicos como “Shape of You”, “Perfect” y “The A Team”.

Enamora a más de uno con su estilo íntimo y letras cargadas de emoción, pues lo han convertido en uno de los artistas más influyentes de la última década, acumulando premios Grammy, Brit Awards y Billboard Music Awards.

Con Colombia no es su primer acercamiento, pues en 2022, el artista sorprendió al colaborar con el colombiano J Balvin en las canciones “Sigue” y “Forever My Love”.

El último concierto del intérprete en Colombia fue en junio de 2017, cuando se presentó en el Parque Simón Bolívar.

El “Loop Tour” recorrerá también otros países de América Latina como Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico, antes de continuar por Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Precio de las entradas para el concierto de Ed Sheeran en Colombia

Las entradas para su show en Bogotá estarán disponibles a través de Ticketmaster, con preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella desde el 22 de octubre a las 10 a.m., y para usuarios de Claro desde las 4 p.m. del mismo día.

La venta general iniciará el 24 de octubre. Según la plataforma oficial, los precios varían entre 276.000 y 781.000 pesos colombianos, dependiendo de la localidad.

Además, se habilitará una zona especial para niños menores de 12 años, con valores que oscilan entre 360.000 y 540.000 pesos, una opción ideal para familias.