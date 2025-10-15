El cantante colombiano Feid, conocido en el mundo de la música urbana como Ferxxo, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar una pausa temporal en su carrera artística.

¿Quién es Luis Alberto Rendón, el padre de Greeicy Rendón involucrado en presunto caso de secuestro y tortura en 2023?

Adiós a MTV: Paramount Skydance cierra sus canales musicales tras más de 40 años al aire

“Siempre llevo el sabor de Cartagena a la música”: Gangsta

A través de su cuenta de Instagram Ferxxo expresó su gratitud por el apoyo recibido durante el 2025, un año que calificó como “el más importante de su vida”.

“Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio. Gracias porque el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida”, escribió el artista paisa.

Asimismo, Feid aprovechó para agradecer a su equipo de trabajo, a su familia y, especialmente, a sus seguidores por acompañarlo durante una gira mundial que lo llevó a escenarios de Europa, América y Asia.

Aunque no reveló cuánto durará su descanso, aclaró que no se trata de un retiro definitivo, sino de una pausa necesaria tras meses de intensa actividad musical.

Universal Music/Cortesía Feid aprovechó para agradecer a su equipo de trabajo, a su familia y, especialmente, a sus seguidores por acompañarlo durante una gira mundial que lo llevó a escenarios de Europa, América y Asia.

“No extrañen mucho al Ferxxo en los stages por ahora. Les pido que sigan escuchando mi música, que pongan Princesa, Body, Sagrado... GRACIAS, GRACIAS AUSTIN CITY LIMITS, gracias a todos los que vivieron este show con nosotros”, publicó.

Durante el 2025, Feid consolidó su estatus como uno de los artistas más influyentes del reguetón moderno, recibiendo el Premio ASCAP al Compositor/Artista Latino del Año por segundo año consecutivo.

Además, fue reconocido con un Récord Guinness por recorrer más de 10.000 metros durante un solo concierto, gracias al innovador diseño 360° del escenario de su gira Ferxxocalipsis en Medellín.

También, la organización Guinness le otorgó un segundo reconocimiento por distribuir más de 30.000 cafés durante el espectáculo.

X @ImagendeVer Feid y su novia Karol G

Y su presencia en plataformas como Spotify, Apple Music y Billboard reafirmó su posición como uno de los artistas latinos más escuchados y con mayor proyección de la década.