Luis Alberto Rendón, padre de la artista colombiana Greeicy Rendón, es un cantante de música popular que durante los últimos años intentó consolidar su carrera artística con el respaldo de su familia. Nació en Cali, Valle del Cauca, y desde joven creció rodeado de música, pues su padre también era intérprete, influencia que marcaría su vida.

En distintas entrevistas, Rendón relató que heredó el gusto por los ritmos populares y que, aunque soñaba con ser artista, las responsabilidades familiares lo alejaron temporalmente de los escenarios. Se casó joven y se dedicó a su hogar, dejando su pasión en pausa.

Durante catorce años vivió en Europa, donde trabajó en diversos oficios para sostener a su familia, sin abandonar del todo su faceta musical. En ese tiempo, participó en eventos latinos y bares, convencido de que algún día retomaría su carrera con más fuerza.

El regreso a Colombia coincidió con el ascenso artístico de su hija, Greeicy, quien junto a Mike Bahía lo motivó a relanzar su carrera musical. Según contó en una entrevista con Caracol Televisión en 2021, fue precisamente la pareja quien lo alentó a escribir y grabar sus propias canciones.

“Me metí a estudiar vocalización, todavía estoy estudiando, y ya después me dicen Mike y Greeicy: ‘¿por qué no te compones una canción?’. Me dio risa porque yo no sabía cómo se hacía eso”, relató en esa conversación.

Ese mismo año lanzó su primer sencillo, Ese disco, una canción de despecho grabada en Rionegro, Antioquia, que marcó su debut profesional a los 58 años. Meses después presentó Entre los dos, tema en el que participaron activamente Greeicy y Mike Bahía, quienes colaboraron en los arreglos y los coros.

Su paso por ‘La Voz Senior’ y el álbum ‘Flor de París’

Rendón también participó en el programa La Voz Senior, donde interpretó Aventurero, de Yeison Jiménez. Aunque no avanzó a las etapas finales, su presentación fue bien recibida por los jurados y el público, consolidando su imagen como un artista perseverante y carismático.

En 2023 lanzó su primer álbum completo, titulado Flor de París, compuesto por seis canciones inéditas que exploran los matices de la música popular colombiana. En ese proyecto, Greeicy colaboró como corista y asesora creativa.

Durante la promoción del disco, Rendón manifestó su gratitud hacia su hija:

“Siempre ha sido mi apoyo. Me llena de orgullo verla triunfar y poder compartir este amor por la música con ella”, expresó entonces el artista, que soñaba con recorrer el país presentando su repertorio.

Fuera del escenario, Luis Alberto Rendón se ha descrito como un hombre familiar, reservado y profundamente ligado a su hija, a quien acompañó desde sus inicios en el entretenimiento. En redes sociales solía compartir mensajes de orgullo por el éxito de Greeicy y fotos de momentos en familia junto a Mike Bahía y su nieto, Kai.

En entrevistas pasadas, El Cachorro destacó el valor del trabajo, la humildad y la disciplina, tres pilares que, decía, eran el legado más importante que quería dejar a sus hijos.

La captura del padre de Greeicy Rendón

En octubre de 2025, la trayectoria de Rendón dio un giro abrupto tras ser capturado por la Policía Nacional en Cali por presunta participación en un caso de secuestro y tortura ocurrido en 2023 en una finca familiar de Llanogrande, Antioquia.

La Fiscalía General de la Nación lo señala de haber coordinado la agresión a dos trabajadores, en un hecho relacionado con el robo de una caja fuerte con 600 millones de pesos en la vivienda de Greeicy Rendón. Aunque el proceso sigue bajo reserva judicial, Rendón permanece bajo detención domiciliaria mientras avanza la investigación.

Ni él ni su hija han emitido declaraciones públicas sobre el caso.