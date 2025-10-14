La estrella latina del vallenato,Silvestre Dangond, junto a su compañero de fórmula, Juancho de la Espriella, continúa haciendo historia con su monumental gira de estadios El Último Baile Tour, un recorrido sin precedentes que ha logrado en lo que va de la gira, llenar completamente en seis ciudades diferentes de Colombia, algo que ningún artista nacional ni internacional había conseguido antes.

Cortesía

Bajo el poderoso lema Estamos Completos, este recorrido se ha convertido en un fenómeno cultural que une generaciones enteras en torno al orgullo, la identidad y la emoción del vallenato. Cada concierto ha sido un acontecimiento multitudinario con producción de talla internacional y una puesta en escena que exalta la grandeza de la música bajo la producción general de Diomar García Eventos, Stage Eventos y Metroconcierto.

Cada show un momento para la posteridad sumando a los artistas invitados con los que ha sorprendido: Natti Natasha, Farruko, Sebastián Yatra, Zion, Bacilos, Guaynaa, Latin Dreams, estos tres últimos recientemente en Cartagena.

El capítulo de “La Heroica” este fin de semana, convirtió a Silvestre Dangond en el primer artista en llenar el Estadio Jaime Morón León, con más de 27 mil boletos vendidos y un show cargado de momentos inolvidables.

Lea también: Muere D’Angelo, cantante de R&B y ganador del Grammy, al perder batalla contra el cáncer

La noche fue una verdadera celebración musical. Bacilos se unió al escenario para interpretar junto al Urumitero el éxito “Ya No Me Duele Más”, y luego el público vibró cuando el dúo entonó “Cara Luna”, uno de los himnos más queridos de su repertorio.

El toque urbano llegó con Guaynaa, con quien Dangond cantó “Materialista”, reviviendo uno de sus grandes clásicos. Pero uno de los instantes más especiales de la noche se dio cuando Latin Dreams apareció de sorpresa para cantar junto a Guaynaa su icónica canción “Chica Ideal”, creando un encuentro histórico que unió generaciones en una sola celebración.

Cortesía

“Estamos Completos” no es solo una frase, es una emoción compartida con la gente que ha hecho de esta gira una experiencia única. Cada estadio lleno es un sueño cumplido”, expresó Silvestre Dangond tras el cierre en Cartagena.

Lea también: Joaquín Pérez, el barranquillero que conquistó el Festival Nacional de Gaitas con su ‘Remembranza ovejera’

Con seis estadios llenos, más de 300 mil asistentes y una conexión incomparable con su público, El Último Baile Tour se consagra como la gira más importante en la historia de la música en Colombia, consolidando a Silvestre Dangond como la estrella latina del vallenato, el artista que ha llevado la bandera del género a lo más alto del continente.

Próximas fechas