Del 15 al 18 de octubre, la capital del Atlántico será epicentro de la creatividad, la innovación y el pensamiento alrededor del sistema moda con la realización del 14° Congreso Latinoamericano Ixel Moda, en el marco del programa distrital “Barranquilla es Moda”.

Durante cuatro días, la ciudad acogerá a académicos, diseñadores, empresarios, estudiantes y representantes del gobierno para reflexionar sobre los retos de la moda en América Latina y vivir experiencias únicas que conectan diseño, cultura y turismo.

Con el eje temático “Estética-Ética: pensando la moda desde la estética- ética”, esta edición invita a repensar la moda como catalizadora de emociones, herramienta cultural y motor de desarrollo sostenible.

Agenda Destacada Ixel Moda 2025 Miércoles, 15 de octubre – Bienvenida

Sunset Playa Puerto Mocho: una jornada inaugural frente al mar Caribe y la desembocadura del río Magdalena, donde el cielo se une con el mar y el río, conectada con el Tren de las Flores, en la nueva playa urbana de Barranquilla.

Jueves, 16 de octubre – Academia y experiencias de moda

Fábrica de Cultura – Barrio Abajo: complejo patrimonial que será escenario de la agenda académica.

Ceremonia de instalación y conferencia magistral “Fashiolosophy”, a cargo de Khemaïs Ben Lakdar (Francia), historiador del arte y autor de la apropiación cultural.

Conversatorios temáticos con voces de referencia internacional:

Ethical Design Panel con Laura Laurens (Colombia), Liliana Sanguino (Parsons, EE. UU.) y Amira Saim (Vogue México).

Slow Fashion con Hannah Middleton (Reino Unido) y Laura Novik (Argentina).

Revolution or Resolution in Fashion con Carolina Agudelo (Colombia), y Sarah Jay (Canadá).

Teaching Today 4 Future con Lux Lancheros y Vanessa Rosales (Colombia).

Ruta Moda y Turismo: recorrido guiado por el icónico Barrio El Prado, entre arquitectura republicana, arte urbano y memoria histórica.

Pasarelas nocturnas Barranquilla es Moda: desfiles de Beatriz Camacho, Adriana Fernández, Bianca Mar (Adriana Butrón) y el invitado internacional Efraín Mogollón (Venezuela).

Viernes, 17 de octubre – Congreso académico y moda en escena

CAIM – Congreso Académico de Instituciones de Moda con la conferencia “Ética Viva”, de Valentina Barreiro (Uruguay).

Sesiones rápidas, publicaciones y clausura académica.

Fashion Fest: reconocimientos a universidades y escuelas participantes.

Programación paralela con paneles sobre comunicación, e-commerce, tendencias, propiedad intelectual y negocios de moda.

Ruta cultural en el Museo del Carnaval, que resguarda más de 35 vestidos de fantasía usados por reinas del Carnaval de Barranquilla.

Barranquilla es Moda en el Gran Malecón del Río: desfiles de Erika Quizena, Lavi by Majo Lavi, Mar de Lua by Carolina Díazgranados y la reconocida diseñadora barranquillera Lina Cantillo.

Sábado, 18 de octubre – Cierre

La jornada iniciará con el Ritual Leonisa “Vivir en Equilibrio”, un rito de activación del cuerpo etéreo y meditación guiada que invita a reconectar con la respiración consciente como portal hacia el balance interior. Acompañada por el sonido vibracional de los cuencos tibetanos, esta experiencia —liderada por Tata Umaña (Tuisyou), terapeuta holística colombiana— armoniza mente, cuerpo y espíritu en un mismo flujo energético.

Desde ese estado de apertura, la experiencia continúa con una práctica de movimiento consciente y yoga junto a Xiomara Xibillé con barras Tosh.

-Xiomy-, Ecóloga Humana Terapeuta & Medicina de la Conciencia Fundadora @awara.col, guiará una secuencia diseñada para energizar los sentidos y avivar el alma. El cuerpo se convierte en instrumento de expresión y libertad, cultivando fuerza, flexibilidad y presencia

Esta despedida se desarrollará en la Ciénaga de Mallorquín, un ecoparque de 980 hectáreas donde confluyen manglares, senderos ecológicos y avistamiento de aves, para cerrar el congreso con una experiencia bioinspiradora en la naturaleza.

ITINERARIO

8:00 AM. Llegada e ingreso a Mallorquín (Entrada Sendero Estuario II)

8:15 AM. Bienvenida Ritual Leonisa: Vivir en equilibrio por Tata Umaña.

8:45 AM. Fin del ritual y paso a la 2° estancia

9:00 AM. Momento Tosh: práctica de movimiento consciente y yoga con Xiomara Xibillé

9:30 AM. Fin de la rutina e invitación a un snack saludable

9:45 AM. Caminata Sendero Manglar, paseo de Bio-inspiración con Carol García

10:30 AM. Fin de la actividad y regreso a los hoteles

Un encuentro que conecta moda, turismo y cultura

“El 14° Congreso Latinoamericano Ixel Moda ratifica a Barranquilla como la cuna del diseño y la moda en Colombia, posicionando a la ciudad como destino internacional de turismo de negocios y eventos creativos. Con una agenda que combina academia, industria, cultura y naturaleza, Ixel Moda 2025 será un espacio para pensar la moda desde la ética y la sostenibilidad, al tiempo que celebra la riqueza cultural y creativa del continente”, afirma Erika Rohenes, presidenta ejecutiva de Ixel Moda.