Desde Barranquilla hasta Nueva York, Daniela Álvarez continúa demostrando que los sueños no se detienen ante las adversidades. La ex señorita Colombia, presentadora y activista, fue anunciada como una de las invitadas especiales al Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que se celebrará este 15 de octubre, marcando una nueva página en la historia de la icónica pasarela.

La noticia llega en un momento en el que la marca estadounidense atraviesa una transformación profunda: el desfile más famoso del mundo busca dejar atrás la era de los estereotipos para abrazar la diversidad, la inclusión y la autenticidad. En esa nueva narrativa, la presencia de Álvarez —símbolo de resiliencia y amor propio— encaja con la fuerza de un mensaje que trasciende la moda.

Aunque no se ha confirmado si saldrá oficialmente a desfilar, su participación ya tiene un valor histórico. De hacerlo, Daniela se convertiría en la primera mujer colombiana con discapacidad física en caminar por la pasarela de Victoria’s Secret, un hecho que representaría no solo a su país, sino a miles de mujeres que han aprendido a ver la belleza desde la aceptación y la valentía.

“Alguna vez soñamos con estar en el desfile de Victoria’s Secret. Hoy estoy aquí, en Nueva York, invitada en representación de mi Colombia. No llevo alas en la espalda, pero llevo una historia que me hace volar más alto”, compartió Daniela a través de un video publicado en sus redes sociales, acompañando sus palabras con la emoción de quien sabe que ya es parte de algo más grande que la moda.

Un show que redefine la belleza

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 llega renovado: una producción que mezcla pasarela, espectáculo y tecnología, con un enfoque que celebra la individualidad. Este año, la marca apostará por mostrar distintos tipos de cuerpos, talentos y estilos de belleza, reafirmando su compromiso con la representación real.

El evento contará con actuaciones musicales de Karol G, Missy Elliott, Madison Beer y el grupo surcoreano TWICE, en una producción transmitida en vivo a través de Prime Video, TikTok, Instagram y YouTube.

Además, según medios internacionales como Marie Claire y People, la edición permitirá que el público compre en tiempo real los looks presentados, fusionando la experiencia digital con el glamour de la pasarela.

En medio de todo ese brillo, la historia de Daniela Álvarez brillará con luz propia: una mujer que, sin alas ni tacones imposibles, está elevando el significado de la belleza colombiana al cielo de Nueva York.