La modelo y generadora de contenido Karina García anunció su ruptura con el cantante Andrés Altafulla el pasado lunes 29 de septiembre. A través de redes, la paisa explicó que la relación sentimental llegó a su fin hace dos semanas, desmintiendo así los rumores que la vinculaban todavía con el barranquillero.

Vale mencionar que Karina y Altafulla se conocieron en el polémico reality del canal RCN, ‘La casa de los famosos’, donde iniciaron su relación aproximadamente en el pasado mes de mayo. El cantante barranquillero llegó hasta la final del concurso y salió triunfador al conseguir el mayor número de votos por parte del público y tras su salida siempre se le vio junto a la antioqueña.

La pareja diariamente compartía momentos especiales a través de redes sociales. Hasta al intérprete de ‘Amigos nada más’ se le vio junto a los dos hijos de Karina; sin embargo, en las últimas semanas no se les siguió viendo juntos. Y cada quien subía contenido por separado, lo que generó especulaciones sobre la separación.

Ante esto, Karina decidió romper el silencio y explicar a sus seguidores los sucedido y recalcó que por el momento tienen “contacto cero”.

En su mensaje, Karina García expresó: “Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su FIN”. La creadora de contenido recalcó que actualmente no tiene ningún tipo de vínculo con Altafulla: “Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”.

La ex participante del reality también señaló que decidió hablar después de varios días de silencio para no prolongar especulaciones ni dar pie a falsas expectativas sobre una relación que, según sus palabras, “ya no existe”.

García agregó que el proceso no ha sido sencillo: “La relación se terminó hace 15 días aproximadamente, desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme, no han sido días fáciles porque me entregué de verdad”.

En una segunda publicación, García reflexionó sobre lo vivido con Altafulla y aseguró que, pese al dolor, no se arrepiente de haber amado: “Fue un proceso que implicó muchas emociones para mi vida, no me arrepiento de haber amado, de haber entregado tanto, porque finalmente esa soy yo, una mujer apasionada que no sabe amar a medias, para mí es todo o nada”.

También agradeció a quienes la apoyaron durante la relación y tras la ruptura: “Me retiro con mi alma tranquila sabiendo que lo di todo, luché hasta el final y entregué lo mejor de mí. Gracias Team Karina y gracias Team Karifulla, por haber vivido esta relación como si fuera de ustedes”.

Finalmente, la modelo enfatizó que eligió priorizarse a sí misma y agradeció a quienes siguieron de cerca su relación con el barranquillero: “Hoy decido elegirme con amor propio y determinación, estando segura de que Dios tiene cosas hermosas para mi vida. Pido de corazón, respeto y comprensión en este momento que es tan vulnerable para mí”.

La respuesta de Altafulla

El mensaje de Karina provocó la respuesta del cantante barranquillero horas más tarde. Durante el programa Mañana Express, Alfulla fue cuestionado sobre lo sucedido, pero además dejó ver que el comunicado lo sorprendió.

“Yo a Karina la amo, no he hecho más que demostrarlo estos tres meses desde que estamos afuera de la casa [...], y si era algo que venía sucediendo y si no era que me correspondía hablarlo”, dijo en el programa matutino.

“Hubiese preferido tener una conversación en persona, y que hubiera sido un poco distinto, pero no me puedo meter en las decisiones de Kari, pero el mensaje es el mismo, a Karina la amo, a ella y sus hijos y quiero lo mejor para ella”, agregó.

Asimismo, el barranquillero resaltó lo “bonito” que vivió con su expareja y que dejó reflejado en el video de su más reciente canción.

“Yo me voy a quedar siempre con lo más bonito. Ese video (que protagonizó García) lo voy a ver siempre con cariño. Esta nueva canción es de amor y es totalmente distinto a lo que estoy viviendo, hasta el 29 de septiembre era lo que estaba sintiendo, lo que siento”, puntualizó.