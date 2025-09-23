Una fuente muy cercana a la pareja conformada por Keanu Reeves y Alexandra Grant habría revelado a un medio internacional, su presunta boda en Europa.

Las celebridades se habrían casado en una ceremonia mu privada e íntima. “La boda se celebró en Europa de forma muy íntima y discreta. Habían hablado de ello durante años, pero al final querían algo solo para ellos. Keanu y Alexandra valoran su privacidad, así que mantenerlo en secreto les viene de maravilla”.

Asimismo, esa misma fuente indicó que la novia llevó un vestido muy sencillo y todo fue recatado y sin lujos. “Son verdaderos compañeros. Su amor es profundo, pero también simple. La boda no fue un espectáculo, sino una promesa de vida en común”.

Keanu Reeves apparently secretly married his longtime girlfriend Alexandra Grant, and we wish them the absolute best of happiness! pic.twitter.com/ITmMmisr5o — Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) September 21, 2025

Sin embargo, hasta el momento las celebridades no han confirmado esta noticia. Y es que Reeves, de 61 años, y Grant, de 52, se conocieron en 2009 durante una fiesta.

Pero, no fue sino hasta el 2019 cuando la pareja hizo pública su relación al asistir tomados de la mano a la Gala de Arte y Cine del LACMA en Los Ángeles.