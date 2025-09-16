La noche del lunes 15 de septiembre fue otro capítulo de MasterChef Celebrity en el cual salió otro participante.

Raúl Ocampo, Valeria Aguilar, Nicolás Montero, Carolina Sabino y Pichingo fueron las celebridades que se enfrentaron en el reto de eliminación.

Ese reto de eliminación era cocinar un plato libre pero algunos participantes tuvieron ayuda de unos sobres dorados que le daban beneficios.

Por ejemplo, Carolina cocinó con Alejandra durante los primeros 30 minutos; Nicolás puedo escoger el sazonador que quiso; Raúl y Pichingo pudieron tener cinco minutos más para cocinar y Valeria escogió a Valentina para que cocinara la media hora con ella.

Sin embargo, los concursantes tuvieron muchos contratiempos y complicaciones. Los chefs Belén Alonso, Jorge Raush y Nicolás de Zubiría, junto al ganador de la temporada del 2022, Ramiro Meneses, los acompañaron indicando algunos consejos.

Todos tuvieron errores, pues Carolina tuvo problemas con su salsa, Pinchingo fue criticado por presentar una cazuela de fríjoles sin huevo, pero según el jurado, Valeria fue la que tuvo más errores y por eso se convirtió en la eliminada.

“Una lástima tu salida, pero creo que los motivos son bastante claros. Tuvimos una serie de errores no perdonables en este punto de la competencia. Un plato sin salsa. Lo que más bajó puntos en tu plato fue que era un plato seco”, dijo Nicolás de Zubiría.

Cuando dieron el nombre de Valeria, la primera en sentirse triste por su partida fue Valentina Taguado con quien había entablado una amistad en el programa.

Valentina Taguado se despide de Valeria Aguilar: “Me dueles mucho Valeria”

Valentina bajó del balcón para despedirse de Valeria: “No es una amistad por competencia. Simplemente somos dos personas que coincidieron”, dijo Valeria.

Asimismo, en su cuenta de Instagram, Valentina le dedicó unas palabras: “No tengo como explicar lo que estoy sintiendo. Me dueles mucho Valeria Aguilar, MUCHO. GRACIAS a la vida por darme la fortuna de conocerte y tenerte en mi vida para siempre mi princesa. Eres el verdadero ¡YO SI GANÉ! Tienes el poder del amor, la energía, el corazón y el humor. Esta competencia no será lo mismo sin ti, sin la tranquilidad y honestidad que le metes. Qué lindo escribir una historia tan linda a tu lado, te admiro demasiado. TE AMO INFINITAMENTE hoy, mañana y siempre".