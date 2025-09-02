El mundo de las redes sociales se encuentra de luto luego de Ironelly Corona, reconocida influencer dominicana, anunciara la muerte de su hija de nueve años el pasado 29 de agosto.

Corona, que tiene 392.000 seguidores en Instagram, dio la noticia a través de sus reses sociales, dejando a sus seguidores sorprendidos, pues estaban pendientes del estado de salud de la niña.

La influencer relató que la niña empezó a presentar señales de un paro respiratorio y sangrado en sus pulmones. Inmediatamente acudió a especialistas. A la menor de edad tuvieron que intervenirla quirúrgicamente, pero luego de dos semanas de ese procedimiento, falleció.

Tras la muerte de Vismely, Ironelly publicó un desgarrador video, en medio de lágrimas, para informar lo sucedido a sus seguidores.

“Les hago este video para decirles que mi bebé murió, que ahora ya está en las manos de Dios. Es muy difícil, pero yo estoy agradecida con Dios por habérmela dado todo el tiempo que me permitió, aunque esta haya sido su voluntad”, se le escucha decir a la creadora de contenido en el video.

“Les agradezco que hayan orado tanto por mi bebé, pero Dios lo decidió así y ahora mi niña está en las manos del señor”, agregó.

Los seguidores de la influencer inundaron la publicación de Ironelly de mensajes de fuerza y solidaridad.

“Si una madre llora, lloramos todos”, “lo siento mucho”, “tu dolor lo sentimos todas las madres”, “te abrazo”, “quisiera tenerte cerca para darte un abrazo”, “ese angelito está acompañado de la mejor compañía que es la de Dios” y “muchas bendiciones”, son algunos de los mensajes en la publicación.