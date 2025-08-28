La comediante Liss Pereira preocupó a sus seguidores tras publicar una fotografía en redes sociales.

La cucuteña recordada por su participación en MasterChef Celebrity compartió en Instagram una foto con bata de hospital y conectada a equipos médicos, lo que llevó a muchos a pensar que atravesaba por un problema de salud.

Los comentarios de los cibernautas no tardaron en llegar que le preguntaban sobre su estado de salud y si estaba mal.

Instagram lisspereira Liss Pereira preocupó a sus fans tras publicar una fotografía en sus redes sociales

No obstante, Pereira se encargó de aclarar de inmediato la situación. “Cuando pides reconectar contigo misma el genio malinterpretó tu deseo. Tranquilos, solo es un examen, pero este look ameritaba”, dijo.

Con su comentario, dejó claro que se trataba únicamente de un examen clínico de rutina. “Estudio de sueño. Te vas de CPAP. Ay los años amiga mía, en mi casa estamos igual” y “Que logres dormir bien pronto, para que tu sueño sea reparador así como reparadores son tus shows”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en sus redes sociales.

Al parecer, los usuarios llegaron a la conclusión que era un estudio para estudiar su sueño.