Cientos de personas acudieron este miércoles en la noche a las vigilias por las víctimas del tiroteo en una escuela católica de la ciudad de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) en el que fallecieron dos niños y resultaron heridas otras diecisiete personas, la mayoría también menores.

Los hechos se produjeron esta mañana, sobre las 08:30 hora local (13:30 GMT), en la iglesia católica romana de la Anunciación de Mineápolis y las autoridades confirmaron también la muerte del tirador, quien creen que “se quitó la vida en el estacionamiento” de la escuela, ubicado en la parte trasera del templo.

Durante la tarde, varias iglesias locales celebraron eucaristías en solidaridad con las familias afectadas y al caer la noche se celebraron emotivas vigilias en la zona metropolitana de Mineápolis, como el parque Lynnhurst, donde el grupo “Mamás exigen acción” invitó a los residentes a rezar y llevar velas, según medios locales.

Las cientos de personas que se presentaron a los actos en homenaje a las víctimas expresaron conmoción tras el ataque, muchas de ellas al llorar y darse abrazos en medio del silencio y al formar altares improvisados con flores, cruces y mensajes, según las imágenes.