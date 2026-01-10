Familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención en Venezuela la noche de este viernes, la segunda tras el anuncio de excarcelaciones de un “número importante” de estos detenidos y cuando, hasta el momento, se ha confirmado la liberación de entre ocho y once personas.

En las adyacencias del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, el activista Diego Casanova, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo a ‘Efe’ que, tras “más de 24 horas de angustia, de dolor, de temor y de sufrimiento”, siguen “insistiendo en la necesidad de que liberen” a estas personas.

Casanova criticó que, hasta la noche del viernes, los excarcelados “no llegan ni al 1 %” de los presos políticos contabilizados por ONG, a pesar del anuncio el jueves por parte de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, de que serían liberadas un “número importante de personas”, entre venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.

En el Helicoide, indicó Casanova, se estima que hay, al menos, 70 presos políticos, pero “al final del día (jueves) solamente habían excarcelado a (los opositores) Biagio Pilieri y Enrique Márquez, dejando atrás a un número importante de la lista”.

El activista espera que “las personas que están actualmente en el poder, quienes tienen que tomar la decisión de liberar a los presos políticos, lo hagan inmediatamente y, así, paren el sufrimiento” de sus familias.

Entretanto, en el Internado Judicial Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, a las afueras de Caracas, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, hizo un llamado a los hermanos Rodríguez a que “cumplan con ese compromiso asumido con la liberación de todos los presos políticos”.

“Seguimos con mucha fe, con mucha esperanza de poder tener noticias positivas en las próximas horas”, afirmó.

STR/EFE

Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados, por lo que varias ONG, así como la mayor coalición opositora, han verificado la liberación de entre ocho y once personas -entre ellos los españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona-, frente a los 811 presos políticos que contabiliza la ONG Foro Penal.