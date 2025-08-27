Al menos dos personas murieron y otras veinte fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo que se registró en un escuela este miércoles en Minneapolis.

Leer más: “Que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa”: papa León reitera su llamado a la paz ante la guerra en Gaza

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del atentado en la escuela católica de Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no “representa una amenaza activa”, confirmaron las autoridades.

Le puede interesar: Entran en vigor los aranceles adicionales de EE.UU. a la India por su compra de crudo ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a “rezar” por todas las personas implicadas.

Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando del caso y aún no revela información sobre el tirador.

De acuerdo con reportes policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela detonó la atención de todas las autoridades por haber dejado a niños en medio del fuego.

No olvide leer: Triple choque de buses en Lima, Perú, deja al menos 45 heridos

Las familias de los niños se encuentran reunidas en una zona segura en la escuela y están siendo atendidas por personal de emergencia, según las autoridades locales.

Las autoridades de Minneapolis, encabezadas por el alcalde, Jacob Fray, darán una conferencia de prensa a las 10:30 hora local, de acuerdo con su oficina.