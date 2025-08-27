La estrella estadounidense Taylor Swift anunció este martes su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan”, escribió la artista en Instagram junto a fotos de la pareja mostrando el anillo de compromiso, entre ellas una en la que Kelce aparece arrodillado frente a Swift en un jardín.

Travis Kelce, uno de los mejores jugadores de fútbol americano de su generación, nació en Westlake, Ohio, en 1989, y desde muy pequeño mostró su pasión por los deportes.

Jugó para la Universidad de Cincinnati, pero fue suspendido un año por violar las reglas del equipo, por lo que debió replantear sus actuaciones en el campo de jugo. Gracias a su talento, llegó para 2013 al Draft de la NFL, donde fue seleccionado por los Kansas City Chiefs.

El deportista ha conseguido múltiples títulos y tres anillos de Super Bowl. Además, es reconocido por imponer un récord histórico al superar las 1.400 yardas en una temporada en 2020.

Recientemente, apareció en la gran pantalla tras su participación en la película Happy Gilmore 2, del reconocido comediante Adam Sandler.

¿Cómo se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce?

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase “hipnotizado” y “cautivado” por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast ‘New Heights’ que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

Aunque Kelce quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo porque Swift no recibe visitas antes ni después de sus conciertos. Poco después, establecieron contacto.

La cantante también reveló más detalles sobre su primer encuentro, confesando que hizo una pregunta ‘insensata’ porque no sabía nada sobre las reglas del fútbol americano.

Su compromiso se produce con el anuncio de su próximo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial ‘The Eras Tour’.

El anillo de compromiso de Taylor Swift: un antiguo diamante diseñado por Travis Kelce

El anillo con el que la estrella estadounidense Taylor Swift y su novio, Travis Kelce, sellaron su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, según informó este martes Page Six.

@taylorswift/Redes sociales

Diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y Kelce, la pieza presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX, detalló la revista especializada.

El anillo lo complementa un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro.