En una noche en la que brillaron las emociones, el participante Julián Zuluaga debió decirle adiós a las cocinas de MasterChef Celebrity. El actor, reconocido por su papel en la telenovela ‘Darío Gómez: el rey del despecho’, se convirtió en el octavo eliminado del programa tras cometer varios errores en su preparación.

La prueba de eliminación ‘pintaba dura’ pues Zuluaga debía defender su continuidad en el programa y enfrentar a Carolina Sabino, Valentina Taguado, Patricia Grisales, Valeria Aguilar y Violeta Bergonzi, quienes se han destacado en varias oportunidades por sus platillos.

RCN Televisión /Cortesía

Para este nuevo reto los concursantes debían realizar una receta cocinando con Ghee, (mantequilla clarificada), un ingrediente que la mayoría no conocía y con el que debían destacar con un plato inspirado en diferentes países.

El comediante David Sanín fue el encargado de asignar que tipo de Ghee le correspondía cada uno de sus compañeros: Patricia usó el de ajo, Julián y Carolina el original, Valeria el de albahaca, Violeta el de orégano y Valentina el mexicano.

La tensión y el nerviosismo se tomaron la cocina durante la preparación. Pues varios participantes se sentían incómodos por el reto. Una de ella fue patricia, quien lloró sintiendo que su plato no había alcanzado sus expectativas.

Luego de los 60 minutos establecidos, uno a uno presentaron sus platos ante el exigente jurado: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría, y la chef mexicana Belén Alonso.

RCN Televisión /Cortesía

Valentina, con “Recuerdos de México lindo, Enchilada y divorciada”, recibió halagos por su sazón y presentación. Patricia, con “Mis primeras Gyozas”, recibió comentarios positivos sobre el sabor, pero también sugerencias para mejorar. Por el contrario, Carolina fue elogiada por la sazón y el emplatado de su preparación, “Esencia”. Valeria, con “Jardín para Clau”, presentó una pizza que, aunque no era digna de un reto de eliminación, destacó por su masa.

Sin embargo, las devoluciones para Violeta y Julián no fueron tan favorables. Violeta presentó su plato “En Cap-d’Ail”, con el que elogiaron su sabor, pero notaron la falta de guarnición y las espinas del pescado, además de un emplatado que no fue bueno. Julián presentó “Inspiración peruana a la Juli”, pero los chefs no quedaron satisfechos, criticando su emplatado y la sazón de los ingredientes.

Debido a estos errores, los jurados determinaron que Zuluaga debía despedirse de sus compañeros y abandonar el programa.

