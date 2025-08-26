El mundo del entretenimiento está de luto por el fallecimiento del reconocido comediante Reggie Carroll, quien quedó en medio de un tiroteo en la ciudad de Southaven, Mississippi.

La noticia fue confirmada por el Departamento de Policía de Southaven, la cual dio a conocer que el tiroteo se registró el pasado miércoles 20 de agosto en la zona de Burton Lane.

“Confirmamos que el miércoles 20 de agosto de 2025, el Departamento de Policía de Southaven acudió a la zona de Burton Lane en relación con un tiroteo. Los agentes de Southaven localizaron a un hombre con heridas de bala. Los agentes y el personal médico le practicaron técnicas de salvamento, pero el hombre falleció a causa de las heridas.”, se lee en la publicación realizada desde Facebook.

Las autoridades reportaron que víctima mortal fue identificada como Reginald Carroll, de 52 años.

Además, Policía de Southaven indicó que por este hecho criminal un hombre fue capturado y deberá responder por el asesinato del comediante.

Reggie Carroll participó en Showtime at the Apollo, Knockout Kings of Comedy, The Parkers y Rent & Go.

La actriz Mo’Nique dedicó un emotivo mensaje en honor a Carrol, a quien llamó “hermano en la comedia”.

“Por eso digo que trates a las personas lo mejor que puedas porque nunca sabes si tendrás la oportunidad de volver a verlas. La última vez que mi hermano Reggie y yo estuvimos juntos fue un momento increíble. Estar de gira y en esa ruta fue un gran momento. Así que no tengo lágrimas de tristeza porque todo el tiempo que pasamos juntos fue increíble”, escribió en redes sociales.

A este mensaje se sumó Club Mobtown Comedy, lugar en el que se presentaba Reggie.

“Descansa en paz. Gracias por ser uno de los grandes que nos apoyaron desde el principio. La familia Mobtown y la comunidad cómica de Baltimore están muy tristes por la pérdida de uno de los grandes talentos de nuestra ciudad”.

El hermano de Reggie, Jonathan Carroll, envió un mensaje de agradecimiento a las personas expresaron su dolor por la pérdida del famoso.

“A todos los que expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Reggie Carroll, su cariño fue bien recibido. ¡Gracias!”, expresó.