El actor mexicano Andrés De la Mora narró en una entrevista con ‘La Red’, de Caracol Televisión, cómo fue víctima de un robo millonario en Bogotá.

Aprenda a cocinar tilapia con mantequilla y limón: una receta práctica que estará lista en 20 minutos

Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole: así celebró los 25 años de la cantante

Anuel AA y Blessd unen sus voces por quinta vez en ‘Pórtate Bonito’

El artista, que ha participado en producciones como la serie ‘Noobees’, de Nickelodeon y en la película ‘El Paseo 6’, señaló que se encontraba en la capital por compromisos laborales cuando decidió salir de fiesta.

De la Mora indicó que conoció por redes sociales a una chica que lo invitó a rumbear a los bares de la 85. “Hago match con una de esas chicas y le digo: ‘Oye, voy a salir con mis amigos, lleva una amiga, y vamos a rumbear todos y nos conocemos’. Esta chica viene y nos vamos de rumba por la 85”.

Ellos fueron de fiesta, todo normal, pero a las 3 de la mañana querían seguir la fiesta, así que buscaban hacer un ‘after party’. Las mujeres en ese momento le dijeron que fueran todos al hotel donde se estaba hospedado el artista.

Él no vio nada sospechoso, pues se tuvieron que registrar y todo. Sin embargo, de un momento a otro señala que perdió el conocimiento.

Andrés de la Mora, actor mexicano que participó en la película El Paseo 6, salió de fiesta en las noches bogotanas y, a través de una aplicación de citas, conoció a dos mujeres que finalmente lo drogaron y lo robaron. Publicada por La Red Caracol en Domingo, 24 de agosto de 2025

“Les dije: ‘Vamos a un after’, y ellas dijeron: ‘No, porque más bien no vamos a tu hotel’. Y dije: ‘Bueno’. No pasaron ni 10 minutos y de un segundo a otro amanecí en una cama de un hospital”, contó.

Cuando despertó otra vez fue en un hospital, donde había sido ingresado después de tener una grave intoxicación. “Mi mánager me dice: ‘Estas chicas que conociste te drogaron y te roban’. Luego me doy cuenta de que mi amigo estaba todo golpeado en la cara”.

Además, estaba golpeado en todo el cuerpo y también lo habían robado. Nunca dieron con la sustancia que le hizo perder el conocimiento, pero los doctores le indicaron que se podía tratar de escopolamina o benzodiacepinas.

Asimismo, cuando regresó a su hotel se dio cuenta que le robaron su computador portátil, celular y dinero en efectivo. También utilizaron la tarjeta de crédito. Puso la denuncia en la Fiscalía General de la Nación, pero manifestó que no lo trataron muy bien.

Patricia Teherán comanda a las artistas vallenatas más escuchadas en Spotify

“Me robaron el laptop, el celular, dinero en efectivo, hicieron movimientos en tarjetas y más. En total fueron como 1.200.000 de pesos en efectivo. El computador sí me dolió, porque me salió como en 4.000 dólares. El celular… y los movimientos en tarjetas, unos cuatro como de 1.000 dólares cada uno”, contó.