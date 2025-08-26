Fredy Calvache, recordado por su trayectoria en Noticias Caracol, atraviesa un momento crítico de salud tras ser diagnosticado en julio de 2024 con un cáncer gástrico avanzado. Desde Zúrich, Suiza, donde permanece bajo cuidados paliativos, el comunicador busca regresar a Colombia para pasar sus últimos días en compañía de su familia en Popayán.

En un video difundido en sus redes sociales, Calvache dirigió un mensaje al presidente Gustavo Petro solicitando apoyo para gestionar un traslado humanitario.

“Señor presidente, sé que usted tiene buenas relaciones con el Gobierno de Suiza, quiero que se personalice de la gestión para ver si pueden hacer el traslado humanitario a Colombia”, expresó.

El costo del traslado

El retorno del periodista requiere de un avión medicalizado, cuyo valor estaría cercano a los 700 millones de pesos. Tras la última reunión con su equipo médico en Suiza, se confirmó que ya no existen alternativas curativas y solo recibe atención paliativa para el manejo de sondas, alimentación y limpieza de heridas.

“Las noticias acá no son muy buenas… ellos prácticamente desisten de cualquier tratamiento para combatir el cáncer”, manifestó Fredy Calvache.

Apoyo de familiares y respaldo político

Cristian Calvache, hermano del periodista, explicó que adelantan gestiones ante la Cancillería colombiana y la Embajada en Suiza para lograr el traslado.

“Estamos haciendo todo lo posible para traer de vuelta a Fredy. Él quiere pasar sus últimos momentos con nuestros padres”, indicó en diálogo con W sin Carreta.

Además, mencionó que han recibido respaldo de varios congresistas y que la vicepresidenta Francia Márquez manifestó su disposición de colaborar en el proceso.

“Me llamó el jefe de prensa de la vicepresidenta y expresó que ella se va a comunicar con nosotros”, agregó.

Finalmente, mientras se concretan los trámites diplomáticos y logísticos, la familia mantiene la esperanza de que el Gobierno colombiano intervenga para que Fredy Calvache pueda despedirse en su tierra natal.