Hace poco la creadora de contenido Aida Victoria Merlano dio a luz a su primer hijo con su pareja sentimental Juan David Tejada.

Sin embargo, a pesar de su estado de postparto le ha tocado escuchar acusaciones por parte de Yina Calderón, con quien ha tenido en el pasado algunos roces.

Calderón en un live señaló que: “Westcol, al parecer, es el papá del bebé de Aída”. Estas palabras hicieron eco en los seguidores de Merlano que expresaron que con un niño no debería meterse.

"La polémica no para… Yina Calderón apareció en un video asegurando que el hijo de Aída Victoria no sería de su pareja Juan David Tejada, sino de Westcol 😱🔥. El comentario ya generó revuelo en redes y muchos reaccionaron al fuerte señalamiento. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones?

Recordemos que, Westcol fue la expareja de Aida Victoria y no terminó en muy buena relación. Luego, la influencer destacó: “Yo no estoy diciendo que sea verdad, presuntamente, pero nos mandaron hasta fotos de Aída en la clínica en Barranquilla con Westcol”.

Esto le dijo Aida Victoria Merlano a Yina Calderón

No pasó mucho tiempo para que Merlano le contestara a la creadora de contenido. “Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a cuatro mil personas. Águila no caza mosca, mamacita”, escribió en sus redes sociales.

Instagram aidavictoriam Aida Victoria Merlano le contestó a Yina Calderón

Esto se une a los rumores que presuntamente Aida Victoria tiene una crisis con su pareja, Juan David. Pero, no se ha confirmado.