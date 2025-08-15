Con la sabrosura que los identifica, Criss y Ronny lanzan su nuevo sencillo, ‘Ojalá’, un afrobeat al que se unen en colaboración con el reconocido DJ Dever.

Lea Un nuevo rugido en Barranquilla: el león ya se pasea por el Zoológico

La idea de este tema, surge luego de que los cartageneros se reunieran en un campamento musical de Passa Passa en el que se hablaba del lanzamiento del álbum ‘La Reunión’, posteriormente, y luego de no lograr salir al público, surge el lanzamiento de este tema, que sin duda, no podía quedar por fuera de las playlist de los amantes del buen afro.

La producción musical de la canción está a cargo de DJ Dever, Dezze, Gabanna y Jey D.

Aquí Michelle Char se prepara para su primer desfile como reina desde Pereira

‘Ojalá’ es un tema completo, que cuenta con video y coreografía, como caracteriza a ‘Los mellos’. Esta producción audiovisual se rodó en un hotel de las Islas de Barú, Cartagena y estuvo dirigida por Jessen Gómez.

“Grabamos en un hotel que aún no ha sido abierto al público, fue una locación muy bonita y claro que quedó perfecto con esa vibra del afrobeat que caracteriza la playita, como nos gusta”, afirmó Ronny.

Además Así fue el show de Shakira en Hermosillo: música, turismo y proyección internacional para la capital sonorense

La canción se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube se encuentra en tendencia número 18 a nivel nacional, asimismo, hace parte de gran cantidad de play list en la plataforma de spotify.

“La aceptación que ha tenido esta canción nos ha sorprendido mucho (…) gracias a ese público que siempre está con nosotros, no hemos hecho ningún tipo de lanzamiento grande, solo la hemos posteado en nuestras redes y los seguidores nos han dado ese respaldo incondicional como siempre”, contó Criss.

También “Quiero volver a la raíz y hacer visible a todas las personas que están detrás de la fiesta”: reina Michelle Char Fernández

Actualmente, el dúo oriundo de la capital de Bolívar prepara sus maletas para la gira que se aproxima en Europa y próximamente en Estados Unidos.

“Le llevaremos nuestra música a cada rincón del mundo, el afro trasciende fronteras”, afirmaron los artistas.

Más Michelle Char continuará con el legado de una familia de reinas: esta es su dinastía real

Cristian y Ronny Carrasquilla Herrera han trabajado en los escenarios por muchos años. Iniciaron su carrera acompañando a grandes artistas como Nicky Jam, Andy Rivera, Ñejo y Dálmata, Mr. Black como sus bailarines.

Luego de esto, los artistas decidieron dejar las coreografías, pero no para siempre, pues emprendieron su camino como agrupación musical e hicieron del baile parte fundamental y característica de lo que hoy día significa la marca Criss y Ronny.

Lea Unión histórica: Carlos Vives y Grupo Niche graban ‘La Tierra del Olvido’ a ritmo de salsa

Nacieron en Cartagena el 26 de octubre de 1991 y son intérpretes de canciones virales como, ‘La Marea’, ‘El Retén’, ‘La Moral’, ‘El Truquito’, temas que se han convertido en clásicos que no pierden su vigencia.