En medio de una Fiesta y derroche de alegría la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, llegó a la Casa de Carnaval a vivir su primer encuentro con los medios de comunicación y aliados de la Fiesta. La junta de Carnaval de Barranquilla fue la encargada de dar el recibimiento a la soberana luego de su designación.

“Estamos seguros que harás un gran Carnaval, destacamos tu preparación y cómo te formaste junto a los grupos folclóricos para llegar hoy a ser la reina de todos los carnavaleros”, saludó el director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo a la recién elegida reina número 90 en la historia de la Fiesta.

En sus primeras declaraciones la soberana de los barranquilleros confirmó que viajará a Pereira este sábado 16 de agosto, para unirse a la delegación del Carnaval de Barranquilla que participará en el desfile del Carnaval de la Cosecha.

Michelle desfilará a bordo de una de las tres carrozas elaboradas por los artesanos de la Fábrica de Carrozas de nuestra Fiesta, junto a la reina popular del Carnaval 2025, Yuliana Rodríguez Zamabrano.

“Desempolven sus polleras y sombreros porque este Carnaval nos lo vamos a gozar desde ya”, ordenó la soberana Char Fernández al pueblo carnavalero en sus primeras declaraciones.

Michelle también afirmó “lo único que no voy a hacer en mi carnaval es dormir, y por eso mañana madrugo bien temprano para volar a Pereira y celebrar esta designación asumiendo con toda mi rol como embajadora de la fiesta cultural más grande de Colombia”.

Los grupos folclóricos Fuerza negra y la Revoltosa acompañaron a la soberana en su llegada a la Casa del Carnaval, al igual que soberanas de años anteriores que se unieron al recibimiento de Michelle. “Todos están invitados desde ya al Carnaval de Barranquilla 2026, del 14 al 17 de febrero, porque quien lo vive es quien lo goza”, repitió una y otra vez la reina de los carnavaleros.